I pacchi natalizi delle associazioni e del commercio locale a trenta famiglie fragili

Appuntamento in piazza, pochi giorni fa a Monteveglio, per i rappresentanti del mondo associativo ed economico di questa comunità di Valsamoggia che insieme agli amministratori ha unito le forze per donare un po’ di dolcezza alle famiglie più fragili. Così, grazie al contributo di Pro Loco Monteveglio, Centro Sociale Lanzarini di Stiore, Polisportiva Monteveglio e trattoria Dai Mugnai insieme al prezioso supporto del Carrefour di Bazzano, i referenti della municipalità hanno potuto riempire più di trenta pacchi solidali, che prima di Natale sono stati consegnati ad altrettante famiglie individuate con il supporto dei servizi sociali comunali e da Asc-Insieme e dell’ufficio servizi alla persona del Comune. La distribuzione è stata effettuata dai volontari dell’associazione Protezione Civile Valsamoggia-Savigno. Il punto di ritrovo è stato fissato non a caso sotto l’albero di Natale, le cui decorazioni sono state realizzate dagli studenti delle Scuole Medie di Monteveglio.