I Pantera, l’heavy metal al massimo volume

Dopo aver infiammato l’Arena Parco Nord nel 2023 con le loro roboanti chitarre elettriche, la distorsione dei suoni spinta sino all’eccesso, le canzoni urlate e le immense mura costruite con i più potenti amplificatori che ci siano, i Pantera hanno scelto nuovamente Bologna per una loro esibizione italiana. È l’unica data nel nostro Paese del nuovo tour internazionale, quella di oggi alle 21 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Un concerto immaginato come un viaggio attraverso una lunga carriera, iniziata nella nativa Arlington, la città del Texas dalla quale provengono, nei primi Anni ‘80, con l’album ’Metal Magic’ del 1983 e interrotta, dopo complesse vicende personali, che avevano in particolare a che fare con la dipendenza dalle droghe del cantante Phil Anselmo, nel 2003. Dopo un periodo contrassegnato dalla tragedia del chitarrista Dimebag Darrell, assassinato da un fan durante un concerto, i Pantera si sono riformati nel 2022 e da allora hanno riconquistato il loro ruolo di protagonisti assoluti della scena dell’heavy metal internazionale.

Un musica che loro definiscono ’Power Groove’, riferendosi alla continua accelerazione ritmica alla quale sottopongono le loro composizioni, una successione esasperata, durissima, di ritmi dilatati dai virtuosismi delle chitarre. Un linguaggio unico in quelli anni, che ha generato un’ondata di gruppi che proprio a loro si sono ispirati. Molte le influenze assimiliate nel corso dei tanti anni di esistenza, ad iniziare dal versante più aggressivo del punk americano, meno politico e più adolescenziale di quello inglese, uno dei principali ascolti dei componenti del gruppo.

Tantissimi i dischi realizzati, oltre 20 milioni le copie vendute, l’ultimo di inediti, ’Reinventing the Steel’ è del 2000 ed è stato ripubblicato nel 2020, in occasione del ventennale, in una sontuosa edizione in 3 cd con i brani originali rimasterizzati e alcuni inediti. Un’operazione che ha riacceso la passione delle legioni di fan dei Pantera.

A dimostrazione di quanto sia ancora di grande rilievo il loro ruolo nel panorama del grande rock, il gruppo è stato invitato a esibirsi in quello che è il più atteso concerto heavy metal dell’anno, anzi, per usare le parole del chitarrista Tom Morello, "il più grande spettacolo heavy metal di sempre", l’omaggio ai Black Sabbath , il 5 luglio a Villa Park a Birmingham, ’Back to Beginning’, dove la formazione di Ozzy Osbourne sarà affiancata da nomi come Metallica, Slayer, Anthrax e molti altri. Nel frattempo, i fan sperano che il lungo tour possa essere il prologo a nuove produzioni in studio, da ascoltare in anteprima durante qualche tappa di questa serie di appuntamenti. Come avevano annunciato, i Pantera saranno accompagnati, in questa serie di date che toccherà anche Bologna, da due nuovi talenti dell’heavy metal, i Power Trip e i King Parrot che dimostrano come il loro ’Power Groove’ sia attualissimo e sia diventato il suono di una nuova scena di giovanissimi talenti del rock.

