I parcheggi e quel vincolo da rimuovere

In una città dal deficit infrastrutturale insostenibile, basta poco per suscitare interesse ed entusiasmo. Così è accaduto, pochi giorni fa, quando la giunta ha rispolverato a sorpresa il progetto di parcheggio interrato in piazza Roosevelt, unito a una pedonalizzazione che riguaderà anche l’adiacente piazza Galilei. Sì, ricordate bene: si tratta dello stesso progetto di sette-otto anni fa e che piano piano era sparito dai radar, soppiantato dall’urgenza di tracciare ciclabili anche dove non esiste lo spazio, dalla moda dei marciapiedi a golfo sempre e comunque, e dalla necessità di dotare quante più strade degli insostitubili ‘cuscini berlinesi’.