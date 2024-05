I patrioti: "Le ronde continueranno". Lo stop del sindacato di polizia:: "Piuttosto si assumano più agenti"

Le ronde in Bolognina continuano a far discutere. La Rete dei Patrioti, che nei giorni scorsi aveva organizzato una "passeggiata della sicurezza" nel quartiere e nei pressi della stazione, risponde a chi li critica dicendo che possono rassegnarsi "perché ce ne saranno tante altre". I militanti fanno sapere che la loro email "è stata tempestata di messaggi di cittadini che vogliono partecipare".

Sulla vicenda era già intervenuta Federica Mazzoni, segretaria del Pd e presidente del quartiere Navile, sottolineando come la gestione privata della sicurezza "riporta a tempi bui della nostra democrazia". Affermazione condivisa anche dalla Cgil, che si dice "preoccupata" per il ritorno delle ronde in alcune zone della città.

A parlare, in una nota, è Pierluigi Leri, segretario del Silp-Cgil locale e regionale, che sottolinea come "le politiche del Governo hanno di fatto abbandonato a sé stesse le forze di polizia, non programmando assunzioni straordinarie, acuendo le carenze di organico dovute ai pensionamenti e facendo sì che si stia abbandonando lentamente il controllo del territorio, quindi la prevenzione dei reati". A fine 2023 le carenze organiche della polizia ammontavano a 10.271 unità, il 9% della dotazione organica prevista dalla legge. E in città le percentuali di carenza di organico crescono "anche nel 2024 per via delle assegnazioni di nuovi agenti che non riescono a coprire le vacanze dovute al personale trasferito e i tanti pensionati".

Il sindacato dei poliziotti della Cgil fa quindi appello "alla comunità civile, alla politica locale, ai parlamentari affinché facciano la propria parte a tutti i livelli per esercitare pressione nei confronti del Parlamento e del Governo".

Dal canto suo, la Rete dei Patrioti non intende fare un passo indietro e anzi attacca lo Stato e l’amministrazione comunale in quanto "non sono in grado di garantire la sicurezza dei cittadini" quindi "ben vengano le passeggiate". I militanti, nell’annunciare nuove iniziative a cui invitano anche la segretaria del Pd, affermano che "la nostra città non ha mai avuto tempi più bui di questi, la zona vicina alla stazione è assolutamente off limits". Questo "proprio per colpa delle deliranti politiche immigratorie del partito di cui Mazzoni è segretaria cittadina".