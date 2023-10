I pazienti affidati all’Ausl: "Saranno studiati percorsi per affrontare i traumi"

Dopo l’arresto della responsabile della residenza protetta per pazienti psichiatrici Altius, è stata l’Ausl a prendere in carico tutti gli ospiti, ricollocandoli in strutture accreditate del territorio. E adesso, per ciasuno di loro dovranno essere elaborati percorsi da coniugare alla terapia che già seguivano, perché affrontino, elaborino e tentino così di superare anche i traumi subiti. Traumi che si aggiungono a un vissuto già complesso.

"Sono state sviluppate tecniche cognitivo comportamentali per il trattamento del trauma", spiega il direttore del dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl Fabio Lucchi. "Gli eventi traumatici – prosegue – sono da tempo al centro di una riflessione importante sul trattamento del paziente. E se prima ci si concentrava solo sui cosiddetti ‘traumi che mettono a rischio la vita’, ossia traumi legati a catastrofi ambientali, a eventi personali rilevanti, oggi la ricerca ci porta a porre l’accento anche sui ‘traumi minori’, che allo stesso modo hanno un impatto altrettanto importante su chi li vive".

Un approccio che, affrontando caso per caso ogni situazione, parte dall’"analizzare l’impatto avuto dal trauma sull’assetto psicopatologico del paziente. A questo segue la proposta di interventi specifici, con una cadenza periodica, tesi a fronteggiare il trauma". Un trauma che, nel caso dei pazienti della Altius di Bazzano, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbe in particolare legato alle modalità di contenimento che la responsabile e gli operatori della struttura sarebbero stati soliti utilizzare. Ossia legare i pazienti con il nastro adesivo da pacchi. E lasciarli abbandonati, anche per più giorni, nella cosiddetta ‘stanza morbida’. Un comportamento lontanissimo dalle linee guida della Regione, che codificano i comportamenti da tenere in caso di pazienti alterati che rischiano di essere pericolosi per se stessi e per gli altri. "Le pratiche di contenzione fisica – si legge nel documento della Regione – devono essere limitate ai casi di estrema necessità, nell’esclusivo interesse dell’incolumità del paziente e delle persone del contesto immediato". "Queste linee guida – dice ancora il dottor Lucchi – prevedono un rigoroso sistema di monitoraggio teso a garantire il benessere del paziente, verificandone lo stato di salute".

Procedure schematizzate, che, quando utilizzate, devono essere "rigorosamente formalizzate". Un impianto di regole che, almeno stando a quanto emerso dalle indagini dei militari del Nas e della compagnia di Borgo Panigale, erano puntualmente violate dagli indagati. "Queste non sono situazioni frequenti – conclude Lucchi –. La maggior parte delle strutture che operano nell’ambito delle fragilità nel nostro territorio si impegnano con responsabilità".

Nicoletta Tempera