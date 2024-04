I pazienti lanciano una petizione:: "Lasciateci la nostra dottoressa"

"Lasciateci la ‘nostra’ dottoressa, accogliete la sua disponibilità a continuare il suo incarico". Si apre con questo appello la petizione promossa dai pazienti della ‘dottoressa in bicicletta’: Stefania Scandellari, da 44 anni medico di famiglia a Zola, e nota ben oltre la cerchia dei suoi 1600 assistiti perchè ogni, giorno, estate o inverno, pioggia o sole, copre in bicicletta il tragitto fra la sua abitazione bolognese e il suo ambulatorio di Zola, nella centrale Galleria dei castelli, e le case dei suoi pazienti che ieri mattina stazionavano in gruppo per la raccolta di firme in calce alla petizione indirizzata a Regione e Azienda Usl.

"Siamo rimaste tutte sorprese e dispiaciute quando pochi giorni fa abbiamo ricevuto la lettera che ci comunicava il collocamento a riposo della dottoressa Scandellari e le indicazioni per passare ad altro medico", spiegano Lorena e Letizia, prime firmatarie dell’appello.

"Tutti i giorni si parla della carenza di medici e, pur a fronte della sua disponibilità a restare in servizio altri due anni, apprendiamo che invece da lunedì prossimo sarà collocata a riposo. Noi tutti abbiamo sempre apprezzato la sua rara disponibilità, competenza e passione per il suo lavoro. Non ci stupisce questa sua disponibilità, chiediamo che venga colta, come ci risulta sia già successo in casi analoghi". La dottoressa non nasconde la commozione a fronte di tanta stima e affetto, conferma che a suo tempo formalizzò la disponibilità a restare altri due anni: "Come lo fu per me 44 anni fa, penso sarebbe utile ad medico giovane fare un po’ di affiancamento con un collega esperto".

L’Azienda Usl di Bologna precisa che le comunicazioni agli assistiti è stata inviata in posta il 18 marzo e che però ad un primo controllo non risulta la dichiarazione di disponibilità al trattenimento in servizio: "non mancheremo di eseguire ulteriori verifiche rispetto alla comunicazione di disponibilità della dottoressa" rassicura comunque l’Azienda Usl.

Gabriele Mignardi