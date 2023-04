I pensionati tornano sui banchi per prevenire le truffe online

Venti pensionati seduti sui banchi di scuola e venti studenti di informatica a loro disposizione per dare una risposta ad ogni quesito sull’utilizzo di pc, smartphone e tablet. Ha avuto di nuovo successo il Corso di educazione digitale rivolto ai pensionati dell’Appennino, organizzato all’Istituto Montessori Da Vinci di Porretta Terme da Cna Pensionati Bologna in collaborazione con l’Istituto. Giunto alla seconda edizione, il corso ha raddoppiato gli iscritti rispetto alla passata edizione, ma soprattutto ha ribadito il valore del superamento del "divario digitale" tra le diverse generazioni e ha confermato come questo valore per l’Appennino sia ancora più rilevante, essendo un territorio che soffre ancora del "digital divide" e chiede infrastrutture digitali strategiche per le imprese e fondamentali per i cittadini. Il nuovo appuntamento si terrà questa mattina (ore 11) nell’Aula Magna dell’Istituto Montessori da Vinci e all’iniziativa "Il Digitale non ha età" interverrà Roberto Della Rocca, vicario del questore di Bologna che parlerà delle truffe on line, uno degli argomenti più rilevanti del corso. Tra i presenti anche Igor Taruffi, assessore regionale con delega alla Montagna e la consigliera regionale del Pd Marilena Pillati. A fare gli onori di casa Luisa Macario, dirigente Istituto Montessori-Da Vinci, che spiegherà il valore dell’insegnamento digitale ai "senior" insieme a Lorenzina Falchieri, presidente Cna Pensionati Bologna e Claudio Pazzaglia, direttore Cna Bologna. Le autorità locali saranno rappresentate da Giuseppe Nanni, sindaco Alto Reno Terme e dalla vice Elena Gaggioli.