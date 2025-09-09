"I piccoli dello skate camp colpiti con spray urticante"

"Due ragazzi stranieri hanno iniziato a litigare, uno di loro ha tirato fuori lo spray al peperoncino e la sostanza, con il vento, è finita su un gruppo di bambini". Per un attimo è stato il finimondo. A raccontare l’episodio sgradevole – l’ennesimo, purtroppo, accaduto di recente in Bolognina –, è Maria Grazia, mamma di uno dei piccoli coinvolti nella lite violenta tra pusher quest’estate. Il figlioletto, di 9 anni, stava frequentando il camp del Bologna skate school, in piazza Lucio Dalla. "Mi ha raccontato che stava facendo attività sulle rampe – spiega la mamma – quando due ragazzi stranieri, forse di origine magrebina, hanno iniziato a litigare e si sono presi a calci e pugni. Erano molto vicini ai bambini. A un tratto uno di loro ha usato lo spray, colpendo però anche, indirettamente, i piccoli del camp estivo. A qualcuno dei piccoli è finito sul viso. Diversi bimbi si sono messi a piangere, si sono spaventati molto, non solo per lo spray, ma anche per quella scena violenta che hanno dovuto vedere. Sono stati poi assistiti dagli educatori e tranquillizzati".

Sono state anche chiamate le forze dell’ordine, ma nel frattempo i due protagonisti della lite si erano dileguati. "Conoscevamo già quella scuola di skate e l’idea del camp estivo ci piaceva molto, ma di certo non sapevamo che quella piazza fosse diventata così. Quando lo accompagnavamo alle rampe dove si svolgono gli allenamenti, dal parcheggio dovevamo passare per tutto il parco, dove in tanti bivaccano e si accampano sotto gli alberi. Scene di degrado totale. Da quelle parti si vede spesso circolare gente strana, d’altra parte notavamo la presenza costante anche di polizia e carabinieri".

Dopo quello che è accaduto al figlio, "ci siamo detti: ‘Mai più’. Dopo quelle due settimane, finito il camp estivo, abbiamo deciso di non frequentare più quella zona. Da precisare che ci piaceva molto, abbiamo anche partecipato al festival DiMondi in piazza Lucio Dalla. Di iniziative belle ce ne sono in quel quartiere, ma purtroppo l’ambiente intorno è un disastro. Dispiace tanto vedere ridotta così quella parte di città". Si sono anche svolti degli incontri questa estate tra rappresentanti del quartiere Navile e le associazioni che popolano la zona, proprio per cercare di arginare i problemi quotidiani e capire insieme quali azioni intraprendere per limitare il più possibile rischi e pericoli per chi frequenta quei posti.

Chiara Gabrielli