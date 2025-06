I piccoli ospedali sono gioielli da proteggere

Sono stato ricoverato per 20 giorni nel reparto di urologia dell’Ospedale Malpighi. Durante il ricovero ho apprezzato la professionalità dei medici, in particolare il dottor Lorenzo Bianchi. Tutti quanti, con gentilezza, rassicuravano i miei famigliari ogni giorno. Gli infermieri, sempre disponibili, non mi hanno mai fatto mancare conforto. A tutti un grazie di cuore. Voi rendete grande la sanità pubblica bolognese.

Sergio Franceschini

Risponde Beppe Boni

Avrà qualche mancanza, come le lunghe liste di attesa per le visite specialistiche e la scarsità di punti nascita in montagna, ma la sanità emiliano-romagnola rimane ai primi posti della classifica. Vale per il settore pubblico e per quello privato, sempre pronto ad intervenire anche nelle situazioni di emergenza. Il pubblico è valido, ma lo è altrettanto nella disponibilità degli accordi e delle convenzioni la sanità privata, come ha sottolineato anche recentemente Averardo Orta, vice presidente regionale Aiop e presidente di Bologna.

La professionalità nella rete ospedaliera pubblica è riconosciuta, ma ciò che colpisce positivamente i pazienti e i loro familiari è anche l’approccio di grande umanità. Un aspetto quasi importante come le cure. Gli esempi di qualità sono tanti. All’ospedale di Bentivoglio, bassa pianura bolognese, recentemente l’equipe di cardiologia del dottor Gianfranco Tortorici, ha operato con successo due pazienti di 101 e 99 anni, arrivati in ospedale con una sincope e perdita di coscienza. Subito in sala operatoria, intervento e in pochi giorni sono tornati a casa con le loro gambe. Anche in questo caso oltre alla riuscita dell’operazione è stato riconosciuto l’approccio di grande attenzione dello staff medico e infermieristico. I piccoli ospedali come Bentivoglio sono gioielli da proteggere.

