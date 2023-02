I pifferai magici del Covid vincono il Carnevale di Decima

I verdetti sono arrivati. Al 133° Carnevale della frazione persicetana di San Matteo della Decima, che si è tenuto per le vie del paese nelle scorse due domeniche, la prima classificata è stata la società "Pundgaz" col carro "A î avèn sunêdi â tótt!" (Le abbiamo suonate a tutti) dedicato a Covid e pifferai magici, seconda la "Macaria" col carro "L’Itaglia a ganb al’aria?", terza i "Gallinacci" col carro "Scelte". Seguono quarti gli "Strumne", quinti i "Cino", sesti i "Volponi", settimi "Qui dal ’65". Premio Miglior colonna sonora alla Macaria e Miglior zirudela ad Ezio Scagliarini sempre per il carro della "Macaria". Premio per l’allegria ai "Pundgaz". Migliori costumi ai "Cino". Infine il premio Fagiolino d’oro, per chi si impegna in modo particolare per il carnevale di Decima, va a Graziano Galavotti. Il premio miglior costume, invece, è stato dato a una coppia, mamma e bambino, vestiti in perfetto stile Signore degli Anelli: lui da elfo e lei da regina elfica. Per il Carnevale Storico di San Giovanni in Persiceto, che si è svolto nelle stesse giornate, prima classificata la società "I Gufi" che, con il carro "Butterflies" dedicato all’eterna lotta tra ragione e sentimento.