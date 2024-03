I pigmenti densi di Vanni Spazzoli si fanno ’Orizzonti’

Una vita trascorsa a mescolare pigmenti, a movimentare tele e a impugnare pennelli alleati fedeli di una passione per l’arte nata nel profondo della sua anima e germogliata nel cuore di un pubblico sempre più ampio. Nato a Forlì nel 1940, Vanni Spazzoli ha scoperto la sua vocazione sul finire degli anni ’60, sviluppando una formazione figurativa insieme ad una tensione fondata sulla materia ed il gesto. Tra i primi soggetti, nature morte e paesaggi, sostituiti poi da locomotive, animali, bambini, musicisti e angeli carichi di una potenza espressiva irruente. Per esempio, i suoi gatti famelici, così come i suoi domatori di leoni minacciosi, richiamavano le immagini crude e inquietanti di Francis Bacon o il brutalismo di Jean Dubuffet. Tuttavia, recentemente, ’l’espressionista di Romagna’ – come lo definì anni fa Claudio Spadoni – ha virato verso una stagione creativa più astratta. Alcuni esemplari di questa fase sono esposti fino al 10 aprile alla Galleria L’Ariete (via Marsili 7), in una mostra dedicata al Maestro, oggi di casa a Sant’Agata sul Santerno (Ra), a cura di Pasquale Fameli. La personale prende il titolo dalla serie di opere in esposizione: ‘Orizzonti’.

Nonostante la totale assenza di profondità, i quadri di Spazzoli scaturiscono dalla sovrapposizione di due piani distinti che conducono l’occhio verso una percezione di altrettanti elementi formali: l’alto e il basso, il verticale e l’orizzontale. Le sue opere sono il risultato dell’assemblaggio di cartoni spezzati, di strappi e increspature di carte che assomigliano a muri di periferie abbandonate. Si tratta di "frammenti raccolti dal pavimento e ricomposti in verticale per trovare un’altra vita. Non sono linee che separano la terra dal cielo, ma tracciati che rivelano un senso di precarietà".

Manuela Valentini