I pionieri dell’energia nucleare in Appennino

Appennino con vista su una nuova rivoluzione in campo energetico. Oggi dalle 9.30 alle 12.30, il Teatro Comunale di Castiglione ospiterà l’incontro ’Energia e innovazione: dall’Appennino costruiamo il futuro. Con Enea e Newcleo, ricerca e sviluppo per nuove opportunità’, evento promosso da Città metropolitana e Comune nell’ambito delle azioni che BIS-Bologna Innovation Square porta avanti per la valorizzazione del territorio. L’iniziativa intende presentare lo stato di avanzamento degli investimenti e dei progetti di ricerca sul territorio dell’Appennino, con particolare attenzione al rilancio del Centro Ricerche del Brasimone.

La presenza congiunta di Enea e Newcleo al Brasimone rappresenta, infatti, un investimento strategico di rilievo nazionale, in grado di trasformare l’Appennino bolognese in un polo d’eccellenza per l’innovazione energetica e per consolidare l’Italia nella filiera del nucleare avanzato. Il Centro, attivo da oltre 50 anni, è un punto di riferimento internazionale per la ricerca sul nucleare sostenibile, tra cui la fissione di IV generazione e la fusione, grazie a infrastrutture e impianti innovativi, competenze e professionalità di rilievo, e ospita un ecosistema innovativo di ricerca e sperimentazione con circa 100 dipendenti, decine di ricercatori e dottorandi, e un indotto in espansione. Il Centro opera, infatti, in stretta connessione con università, enti di ricerca e partner industriali, accogliendo ogni anno dottorandi, studenti e ricercatori per progetti ad alto contenuto tecnologico. All’interno di questo contesto altamente specializzato si inserisce la recente partnership con Newcleo, che ha portato a un investimento diretto di 90 milioni di euro entro il 2030, destinato alla realizzazione di Precursor, un reattore sperimentale non nucleare da 10 MW elettrici, operativo entro il 2026.

A conferma dell’interesse formativo e professionale che il settore energetico e la presenza di un centro d’eccellenza internazionale sul territorio possono rappresentare per il mondo della scuola, parteciperanno all’evento anche due istituti scolastici del territorio: l’Iis Caduti della Direttissima di Castiglione e l’Iis Maria Montessori – Leonardo da Vinci di Porretta Terme, con una delegazione congiunta di circa 50 studenti. L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Maurizio Fabbri, Presidente dell’Assemblea Legislativa regionale, e dei sindaci Tommaso Tarabusi, Marco Masinara e Valentina Cuppi. Seguiranno gli interventi tecnici e scientifici, incentrati sulle attività in corso presso il Brasimone e sulle prospettive della filiera energetica, con contributi di Mariano Tarantino, Responsabile Divisione Sistemi Nucleari per l’Energia, Enea, e dirigenti di Newcleo. A moderare il dibattito sarà Giovanna Trombetti, dirigente della Città metropolitana. L’incontro è aperto a cittadini, studenti, operatori economici, enti locali e soggetti interessati allo sviluppo dell’Appennino.