I ‘più bravi’ nel volontariato. L’Avis premia i neodiplomati

Le sezioni Avis della Bassa hanno premiato alcuni giovani neodiplomati che si sono distinti non solo per i buoni risultati scolastici, ma anche per l’impegno dimostrato a sostegno dell’Avis e di altre associazioni del volontariato. Al Kaleidos di Poviglio è stato ospitato l’evento con giovani arrivati da tutta la Bassa Reggiana per il concorso "Avis premia impegno e volontariato", destinatari di buoni spesa da usare per l’acquisto di prodotti elettronici e informatici. Sette gli studenti premiati degli istituti Russell e Carrara di Guastalla e Novellara, più cinque studenti diplomati in altri istituti e residenti nei Comuni delle Avis aderenti all’iniziativa. Premiati Giulia Anania, Celeste Oliani, Maria Josè Rinaldi, Irene Salomini, Thomas Michael Schmidt, Cecilia Soresina, Emma Vezzani, Bianca Benassi, Anna Bonati, Cassandra Rossi, Lorenzo Baraldi, Alessandro Carobbi.

a. le.