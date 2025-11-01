I più fragili nel mirino. Tra i raggirati un anziano e una donna invalida

Maxi truffa del fotovoltaico, tra le migliaia di vittime ci sono anche persone fragili. Come una donna invalida al 100 per cento e un 83enne, soggetto vulnerabile con una disturbo neurocognitivo. Non si sarebbero fatti scrupoli, dunque, gli appartenenti all’associazione a delinquere - tra cui alcuni bolognesi - sgominata da Guardia di Finanza e Polizia postale tramite ’l’operazione Cagliostro’. Da qui, anche l’accusa di circonvenzione di incapace. Le vittime dei raggiri, secondo gli investigatori, venivano infatti individuate con cura e pedinate: di solito, i truffatori prendevano di mira persone facoltose, che sapevano avere - dopo attento ’studio’ - ampie disponibilità economiche. L’attività di monitoraggio delle potenziali vittime era quindi ben strutturata, secondo l’accusa: quando entravano in azione, andavano quindi a colpo ’sicuro’ con i clienti.

A questi, veniva proposto di affittare pannelli fotovoltaici in Stati esteri prospettando allettanti rendimenti economici in energy point. A fronte però del mantenimento degli investimenti per almeno tre anni (per questo arco di tempo, gli investitori non potevano richiedere indietro i soldi). Peccato che però i 13 impianti di cui si proponeva l’affito, in Australia, Argentina, Panama, Indonesia, Brasile, Malesia, Sud Africa, Venezuela, Tanzania Equador e Kenia, sono poi risultati in alcuni casi di proprietà governativa, in altri abbandonati e in altri ancora appartententi a società private di diverse nazionalità. Il sequestro di urgenza, emesso dalla Procura, è stato convalidato: la misura cautelare riguarda l’app e il sito web della società Voltaiko, conti correnti in Italia e all’estero riconducibili alla srl e ad altre società collegate. Tra i raggirati figurano appunto anche alcune persone fragili, come una donna inabile civile al 100%, indotta, secondo l’accusa, a fare un investimento di 30mila euro nella società Voltaiko e poi convincendola ad investire altre somme (60mila e 90mila euro) in altre società. Oppure in un caso di un anziano, con patologia neurocognitiva, ’agganciato’ in un ristorante dopo essere stato individuato in precedenza: in questo caso, alcuni tra gli indagati gli fecero firmare un contratto dopo avergli rappresentato la possibilità di fare investimenti proficui attraverso una società con sede in Svizzera, inducendolo a fare un bonifico da 200mila euro. Ma vediamo come. Nel caso dell’ultraottantenne, ad esempio, due degli indagati si sono presentati in un ristorante di Modena che l’anziano, un imprenditore, era solito frequentare e qui gli hanno raccontato una storia ad hoc: uno di loro si è presentato come il figlio di un piccolo imprenditore nella distribuzione di cialde di caffè, specificando che lui aveva poi scelto un’altra strada, buttandosi nelle attività finanziarie. Da qui il passo è stato breve. I due dopo una settimana erano a casa della vittima a cui proponevano un investimento che avrebbe reso all’anziano un interesse del 20 per cento annuo. Così l’83enne ha deciso di ’investire’ con loro 200mila euro. Ma questa è solo una tra le migliaia di storie in questa vicenda.