I più meritevoli del Da Vinci. Tutti i bravissimi dell’istituto. Ed ecco anche i voti dei maturi

Finiamo di pubblicare i bravissimi del Da Vinci e iniziamo anche la lista dei maturi.

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: 4AEP Riccioni Martina, 8,25 3IT Informatica Vitali Riccardo, 8,25. Meccanica e Meccatronica: 3MT Fornasiero Valentina, 8,25; Raimondi Diego, 8,25; Elmi Alessandro, 8,25. 4BMT Stefanini Nanni Stefano, 8,25 4IT Informatica Sturba Simone, 8,25. Liceo Economico Sociale: 3LES Wakil Malak, 8,23. Liceo Linguistico: 4ALT Cappi Kristall Dina, 8,23. Economico Sociale: 4LES Agosti Aurora, 8,23; Etemi Naxhie, 8,23. Meccanica e Meccatronica ed Energia: 2AMT Morselli Micaela, 8,23. Scienze Umane: 1SU Caselli Elisa, 8,18. Linguistico: 2ALBL Fuzzi Carlo, 8,18. Scientifico: 2AS Bassi Emily, 8,18. 3AS Capitani Valentina, 8,17. 4AS Lorenzoni Gemma, 8,17; Monaldi Carlo, 8,17. Meccanica e Meccatronica: 3MT Sparacino Maria Giulia, 8,17. 4BMT Mazziotti Flavio, 8,17; Fabbri Davide, 8,17. Informatica: 4IT Cappoli Lorenzo, 8,17. Economico Sociale: 3LES Vitali Chiara, 8,15; Quadri Jenny, 8,15. Scienze Umane: 3SU Lapinska Nadia, 8,15; De Pompeis Sophia, 8,15. Linguistico: 4ALT Delucca Irene, 8,15. Economico Sociale: 4LES Askari Zainab, 8,15. Meccanica Meccatronica ed Energia: 2BMT Sabattini Andrea, 8,15; Guidotti Nicolas, 8,15. 1MT Franzaroli Iacopo, 8,14. Meccanica - Informatica Art: 1MIT Palmonari Cristian, 8,14; Cati Daniel, 8,14. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: 1AEP Barrottu Ginevra, 8,13. Scientifico: 1AS Vittuari Francesco, 8,09. Scienze Umane: 1SU Ricci Aurora, 8,09; Giannola Anastasia, 8,09. Linguistico: 2ALBL Camassi Giulia, 8,09; Grasselli Freitas Zimmer Antonia, 8,09. Scientifico: 2AS La Cascia Daniel, 8,09; Romanello Tea, 8,09. Economico Sociale: 2LES Augelli Sara, 8,09; Kaur Yashnoor, 8,09. Scienze Umane: 2SU Fiorini Beatrice, 8,09. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: 3AEP Mattioli Alessia, 8,09. Scientifico: 3AS Stratiev Erika, 8,08. Linguistico: 3BLF Vetti Alessandro, 8,08. Economico Sociale: 3LES Badre-Eddine Hafsa, 8,08; Albertazzi Stella, 8,08. Scienze Umane: 3SU Galeno Greta, 8,08; Morsiani Cristian, 8,08; Hammouda Hafsa, 8,08. Linguistico: 4ALT Ferriani Mathilde, 8,08. Scientifico: 4AS Kaur Gurnoor, 8,08; Hajli Rania, 8,08. Economico Sociale: 4LES Greco Nicole, 8,08; Palummieri Nieves, 8,08; Fornaciari Martina, 8,08. Scienze Umane: 4SU Bandelli Rosaria, 8,08; Sabattini Chiara, 8,08. Meccanica Meccatronica ed Energia: 2BMT Maccini Alex, 8,08 3IT Informatica Mastroianni Francesco, 8,08. Meccanica / Informatica: 3MIT Marino Lorenzo, 8,08; Ferrari Adele, 8,08. Meccanica e Meccatronica: 3MT Lanzarini Andrea, 8,08. 4AMT Dinacci Giovanni, 8,08. Informatica: 4IT Amadori Nicolas, 8,08; Greca Denis, 8,08. Linguistico: 1ALBL Marata Davide, 8. Scientifico: 2AS Dorokhov Savva Petrovich, 8; Lenzi Matilde, 8. Scienze Umane: 2SU Rio Sofia, 8. Linguistico: 3BLF Rhaoui Israa, 8. Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera: 3AEP Parente Domenico, 8. Informatica e Telecomunicazioni: 1IT Vittuari Matteo, 8. Meccanica Meccatronica ed Energia: 2BMT Maestre Mena Carlos Antonio, 8. Informatica: 3IT Lorenzelli Sara, 8.

Iniziamo a pubblicare anche gli studenti che hanno sostenuto la maturità.

Liceo Linguistico: 5ALBL Barbieri Veronica, 85; Belli Emma, 74; Bellisi Emma, 60; Biagini Alice, 100; Bicocchi Rachele, 92; Boeshtyan Patricia, 100; Boraggini Alice, 82; Borracci Sofia, 73; Camposaldi Leonardo, 71; Estrella Kenn Airan, 68; Fabbri Vittoria, 72; Formichella Giovanni Antonio, 97; Fornasini Giulia, 94; Gherardi Giulia, 80; Hanafy Sofia, 78; Lancellotti Elisa, 98; Liazza Eva, 71; Macciantelli Matilde, 73; Malavolti Ginevra, 85; Manca Selene Licia, 81; Martinelli Yara, 96; Miraval Noemi, 68; Pucci Ginevra, 74; Sofroni Simona, 62; Stefanini Anna, 98; Valeri Matteo, 80; Venturi Arianna, 96; Venturi Leonardo, 81.

Liceo Scientifico: 5AS Aldrovandi Davide, 77; Borelli Samanta, 83; Buttelli Jacopo, 63; Chanane Sofia, 85; Cheli Jacopo, 88; Cortese Manuel, 83; Dal Canto Lorenzo, 85; Evangelisti Giulio, 85; Fiocchi Elisa, 82; Granieri Ginevra, 100 e lode; Khiraoui Adam, 100; Lenzi Christian, 74; Lenzi Giacomo, 80; Lenzi Ginevra, 82; Marata Massimiliano, 100; Marcacci Marika, 62; Marchese Giuseppe, 100; Mazzocchi Tommaso, 92; Paltinel Eduardo Ionut, 84; Papi Martina, 76; Parigino Aurora, 70; Passini Francesco, 72; Pollastri Emma, 100; Ranucci Lorenzo, 71; Raso Enrico, 63; Torletti Samuele, 95; Zanardi Giada, 100

5IT – Informatica: Bettini Alessio, 70; Burzi Martina, 88; Burzi Matteo, 91; Canarini Gabriel, 85; Cavallini Michele, 81; Ferrari Alessio, 70; Fiumi Maicol, 67; Frabboni Andrea, 86; Furia Nicolò. 84; Guidi Francesco, 100 e lode; Lancellotti Christian, 80; Mannucci Giacomo, 78; Palmizzi Gianlupo, 95; Paolini Edoardo, 71; Passini Elena, 74; Salimbeni Daniele, 75; Scarpellini Francesco, 77; Sulejmani Silvia, 87. (Segue)