I podisti dell’Esercito alla ’Run4Hope’

La caserma dell’Esercito Italiano Corrado Viali, sede del 121° Reggimento artiglieria controaerei Ravenna, ha ospitato la partenza regionale della Run4Hope 2024, un Giro d’Italia in staffette podistiche non competitive organizzate in forma sincrona regione per regione, che fa viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale. L’edizione di questo anno, dedicata alla lotta alle Leucemie, Linfomi e Mieloma a sostegno di AIL, partita in contemporanea nelle altre regioni d’Italia, dopo un lungo viaggio lungo lo stivale, si concluderà il 21 aprile. Il progetto è promosso dall’Associazione Run4Hope Italia Onlus, per raccogliere fondi a sostegno di organizzazioni nazionali impegnate nella ricerca e/o assistenza in ambito medico/sanitario. A Bologna, un gruppo di podisti dell’Esercito Italiano ha percorso il tratto cittadino dalla Caserma fino a Castenaso, per il passaggio del testimone.