"I poliziotti rinunciano per mancanza di alloggi"

"Avevamo chiesto al Comune di San Giovanni in Persiceto alloggi con affitto calmierato per la Polizia di Stato ma nessuno ci ha risposto o convocato. E si debbono completare ancora i lavori interni dello storico edificio dove in alcuni locali al piano superiore permane un certo degrado e piove all’interno". A parlare è Tonino Guglielmi, segretario provinciale del Sap, Sindacato autonomo di polizia, che segnala l’attuale situazione del commissariato di piazza del Popolo.

"Nei mesi scorsi – dice il sindacalista – avevamo chiesto la possibilità, attraverso l’intervento del sindaco Lorenzo Pellegatti, di trovare alloggi in convenzione per il personale di polizia. In modo da favorire l’integrazione di personale. Ma non abbiamo avuto nessun riscontro da parte del sindaco e dalla nostra dirigenza". "Sono arrivati – prosegue Guglielmi – altri nuovi colleghi per rinforzare il personale esistente e vorrebbero venire a lavorare San Giovanni altri colleghi. Ma non riescono a trovare in locazione alloggi e rinunciano alla destinazione. Volendo, l’edificio è grande, al piano superiore ci sarebbe lo spazio per ricavare alcuni alloggi di servizio". Il Sap sottolinea poi che il commissariato necessita di ulteriori interventi per completare la ristrutturazione parziale già eseguita. "Sono stati già investiti soldi – sottolinea il sindacalista del Sap – per una ristrutturazione parziale del commissariato, in alcuni locali mancano ancora gli infissi ed entra l’acqua". "Non mi sono mai disinteressato del nostro commissariato – precisa il sindaco Lorenzo Pellegatti – . Quando i sindacati di polizia misero in evidenza il problema degli alloggi per favorire l’arrivo di nuovo personale mi sono messo all’opera. E ho trovato un privato che ne metteva a disposizione uno e l’ho segnalato alla dirigenza della polizia di Stato".

"Il Comune – continua il primo cittadino –, di suo non ha a disposizione alloggi. Ma appena mi arriveranno altre segnalazioni di privati a riguardo sarà mia premura girare le informazioni alla dirigenza di polizia. E rimango sempre disponibile ad incontrare i sindacati i dirigenti e i vertici di polizia per riuscire a intraprendere un cammino insieme che porti al reperimento di alloggi a canone calmierato".

Infine, interviene la dirigenza del commissariato: "Il sindaco sul tema alloggi a personale di polizia si era interessato e aveva trovato qualche disponibilità. Ma successivamente la questura, dopo le opportune verifiche, ha preferito procedere con la ristrutturazione di un piano ammezzato per realizzare alcuni alloggi di servizio. I lavori sono iniziati e c’è un cantiere in corso".

Pier Luigi Trombetta