I portici conquistano anche Tokyo. L’omaggio di Itabashi a Bologna

C’è un portico di Bologna che si trova in mezzo ai libri, all’interno di un parco popolato da famiglie e bambini che giocano fra alberi e fontane. Siamo a Itabashi, quartiere dal passato industriale ma diventato residenziale, dove la metropoli si fa meno tentacolare, le case si abbassano e i ritmi rallentano. È in questa zona di Tokyo che, dal 1993, grazie alla Fiera del Libro per ragazzi, iniziarono ad arrivare libri dalla nostra città, avviando un legame che nel 2005 ha portato a un gemellaggio e, nel 2021, a uno spazio dedicato nella nuova Itabashi Central Library, realizzata nel cuore dell’Heiwa Park.

Lo ha visitato ieri per la prima volta anche il sindaco Matteo Lepore, che fino a domenica si troverà in Giappone, alla presenza del sindaco del quartiere, Takeshi Sakamoto, e del direttore della biblioteca, Eiji Matsuzaki.

Al piano terra, dunque, quello dedicato all’infanzia – con colori volutamente tenui, aree di lettura e libri illustrati in tutte le lingue del mondo – la storia di questo spazio pubblico si è intrecciata da subito con l’opera che ha vinto il bando di progettazione per Under 30 Itabashi calls Bologna.

La prima visita dell’assessore Valentina Orioli risale al 2017, quando furono poste le basi del progetto e ancora non esisteva neppure la biblioteca. Le opere pervenute sono state selezionate da una commissione che ha visto in campo anche l’Ordine degli architetti e l’Università di Bologna, prima della valutazione finale di una giuria giapponese. Il progetto vincitore è risultato infine Librarcade, o Biblioportico, presentato da Luca Negrini e Susanna Lindvall, che catapulta l’elemento simbolo ormai Unesco in questo mondo così lontano, con i pilastri di legno – richiamo ai portici più antichi –, i colori caldi e rosati, il soffitto ‘a cassettoni’ decorato con fiori di ciliegio. In alto, infine, il riferimento agli attici ricchi di piante.

Il primo cittadino ha visitato tutti i piani della luminosa biblioteca, con tre terrazzi aperti sul parco e luogo di ritrovo per diverse generazioni. L’incontro è stato un modo per ribadire "l’amicizia fra le comunità. Al Savena – ha spiegato il sindaco –, il mio Itabashi, c’è il progetto di una nuova biblioteca pubblica e forse già dal prossimo mese apriremo il bando per i progettisti. E, perché no, magari ci sarà uno spazio proprio dedicato a Itabashi".

Lepore ha anche ricordato che il Comune "sta ristrutturando gli spazi per ragazzi in dodici librerie della città" e "il Museo dei bambini che nascerà al Pilastro, rivolto alle famiglie".

Bologna, poi, in questi giorni rappresentata in Giappone dal Teatro Comunale in tournée, tornerà a Tokyo anche il prossimo anno con la Cineteca. Un filo rosso nel segno della cultura che passa anche per la collaborazione con la Salaborsa – che comprende la notte dei pupazzi di pochi giorni fa (qui molto sentita) – e lo stretto legame con l’Itabashi Art Museum, che dal 1981 ospita annualmente la mostra degli illustratori organizzata dalla Fiera del libro per ragazzi. "Un’occasione importante – riferisce la curatrice Yoshiko Takagi –, che ha fatto crescere molto il mondo e il mercato dell’illustrazione in Giappone".