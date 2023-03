I portici Unesco si fanno belli Pioggia di fondi dalla Mercanzia per la pulizia e la manutenzione

La Camera di Commercio è il primo soggetto della cabina di regia dei Portici Unesco che mette concretamente sul tavolo dei soldi, 200mila euro, per la manutenzione del sito dichiarato patrimonio dell’umanità poco meno di due anni fa. Si tratta di contributi per le imprese la cui attività si affacciano sui portici, e i portici interessati saranno ovviamente quelli che necessitano di manutenzione. I bandi sono stati annunciati dal presidente della Mercanzia, Valerio Veronesi, assieme a Massimo Zucchini (Confesercenti). "È una iniziativa che ci onora e che permetterà alle nostre imprese di presentarsi con il vestito migliore quando i portici dell’Unesco potranno essere visitati da tutti", ha spiegato Veronesi. Le domande possono essere presentate da lunedì fino al 20 aprile 2023. Le imprese femminili e giovanili avranno la priorità, i contributi potranno arrivare fino a 10mila euro per coprire la metà delle spese sostenute dall’1 gennaio 2023 all’1 marzo 2024. "I lavori – ha chiarito Veronesi – cominceranno tra pochissimo". Rientrano i costi di riqualificazione, rifacimento e manutenzione di pareti, soffitti, pilastri, colonne, pavimentazioni e anche la pulizia dai graffiti.

LE IMPRESE E I CONTI

Dopo trimestri di crescita post-Covid, l’economia bolognese si prepara però alla brusca frenata. "Spero proprio di sbagliarmi – ha ammesso sempre Veronesi, riferendosi alle previsioni che certificano il ritorno del ‘segno negativo’ per il Pil bolognese rispetto al primo trimestre del 2023 –. Non è un bel segnale, le nostre imprese sono come dei maratoneti che sono arrivati alla fine stremati dagli aumenti del costo delle materie prime, dell’energia, la guerra, le preoccupazioni e i cali del mercato", ha spiegato il numero uno della Mercanzia, che ha previsto lo stesso trend negativo per il secondo trimestre. "Un miglioramento potrebbe arrivare nella seconda metà dell’anno, il turismo terrà perché ancora la voglia di viaggiare è forte, terrà l’agroalimentare e prevediamo un risultato accettabile per la meccanica. Tutti gli altri settori registreranno perdite. Poi Bologna fa sempre meglio di altri altri territori, anche questa volta faremo vedere che siamo Bologna", ha confermato. L’economia bolognese, del resto, ha superato nel 2022 le previsioni che lo scoppio della guerra aveva creato. L’anno si è chiuso con una crescita del +3,8% rispetto al 2021, in linea con i risultati regionali (+3,9%) e nazionali (+3,8%). Grazie alle misure a sostegno del settore, nel 2022 le costruzioni sono state determinanti nel trainare la crescita complessiva, con un aumento del valore aggiunto (+13,5%) più che doppio rispetto a quello dei servizi (+5,5%), mentre l’industria, su cui pesano gli aumenti di energia e materie prime, nel 2022 ha avuto un rallentamento stimato nel -1,8%. In flessione pure il settore agricolo (-2,6%).

Paolo Rosato