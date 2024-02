I poveri crescono. Una rete può aiutarli

I poveri crescono, e i servizi sociali da soli non riescono a far fronte alle nuove povertà. Nasce da questa consapevolezza il convegno in programma oggi dalle 9 alle 13 alla Casa della conoscenza di Casalecchio nel corso del quale viene fatto il punto su ciò che in questo campo è stato messo in campo dalla cosiddetta ‘rete di aiuto’ finalizzata al sostegno di famiglie o persone residenti nei cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia che si trovano o rischiano di trovarsi in condizione di povertà.

A introdurre l’appuntamento stamattina sarà Roberto Parmeggiani, sindaco di Sasso e responsabile welfare dell’Unione che riunisce i Comuni di Zola, Casalecchio, Sasso, Valsamoggia e Monte San Pietro. Sono tutti residenti in questo territorio i 1.270 nuclei famigliari che percepiscono il reddito di cittadinanza con patto sociale, quindi con valutazione di maggiore fragilità. A questi si devono aggiungere i nuclei che hanno un patto con il Centro per l’impiego, e poi le 500 famiglie che hanno fatto richiesta di accesso all’Emporio solidale, e soprattutto quelle situazioni di bisogno che possono essere temporanee, ma che rischiano di diventare strutturali. Di esse si occupa soprattutto la ‘rete di aiuto’ di cui si parla oggi. "Si tratta di una vera e propria pluralità di persone che si occupa di povertà economica, sociale e culturale e che si mette al servizio di chi si trova in una situazione di bisogno – spiega Parmeggiani –. Assistiamo a un aumento della povertà. L’obiettivo del progetto è intercettarle prima che si presentino agli sportelli sociali e sostenerli nell’affrontare la difficoltà temporanea, anche non facendoli sentire soli". Oggi ne parleranno Silvia Campana dell’ufficio di Piano dell’Unione, Stella Volturo di UniBo, Maria Chiara Patuelli, Fiorenza Ferri e le 11 associazioni aderenti.

g. m.