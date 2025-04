I predoni della notte al bar e al supermercato

Furto ma anche danni materiali nel colpo messo a segno da malviventi che nella notte tra sabato e domenica hanno rubato danaro, uova di cioccolato e colombe di Pasqua al bar caffetteria La Rueda, senza però trascurare di danneggiare e scassinare la saracinesca del supermercato ’DiMeglio’. Nel mirino dei ladri c’erano i contanti, prelevati da dietro il bancone del bar insieme il contenitore del registratore di cassa dove c’era depositato un modesto fondo con spiccioli e poche banconote, spiegano nel locale di via Risorgimento, a Zola Chiesa. Ma c’era anche il supermercato che sta a fianco, protetto da un sistema di allarme che è entrato in funzione subito dopo il tentativo di forzare la serranda, e che ha messo in fuga i ladri.

"Erano le 3.35, il cuore della notte, quando ci è suonato l’allarme collegato con i sensori del negozio", spiega Gianni Sibani, titolare del supermercato DiMeglio, e anche vice presidente della locale delegazione di Confcommercio Ascom. Le riprese della telecamera di sorveglianza mostrano due persone in azione, travisate col cappuccio ben calato sulla testa che prima hanno tentato di forzare l’entrata del bar su via Raibolini, meno esposta alla vista di chi transita sulla via Risorgimento. Per poi ripiegare sull’altro lato, sotto il portico davanti al sottopasso ferroviario. "Si vede che arrivano da dietro, dove avevano certamente un mezzo. Qui hanno forzato la porta e poi una volta dentro hanno messo le mani sulla cassa e sui prodotti pasquali che erano in bella vista", spiega il barista. Non contenti, i due si sono spostati alle vetrine del supermercato.

"Invece che all’ingresso principale, che non ha la maniglia, hanno forzato tirando insieme questa – racconta Sibani mostrando i segni del passaggio dei malviventi –. Sono riusciti a piegarla e la loro intenzione era quella di entrare da qui. Ma appena il sensore ha registrato la mossa è scattato con la sirena e con l’avviso che ci è arrivato sui cellulari", dice Sibani svegliato nel cuore della notte. In pochi minuti i proprietari erano davanti al negozio. Dei ladri però non c’era più traccia. Fuggiti probabilmente dalla vicina via Raibolini, hanno fatto in tempo a dileguarsi. Va ricordato che due settimane fa, sempre nella notte tra sabato e domenica, ancora a Zola, a poche centinaia di metri era stata svaligiata e vandalizzata la pasticceria ’Le Chic’, con un bottino costituito dal deposito del fondo cassa e con lo strascico di danni ingenti ai serramenti e anche al laboratorio di pasticceria.

