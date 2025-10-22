I premi allo studio di Emil Banca. Riconoscimenti a 60 giovani

É stata la campionessa europea dei pesi leggeri, Pamela Malvina Nuotcho Sawa, l’ospite speciale della serata che ogni anno Emil Banca dedica agli studenti soci (o figli di soci) che si sono laureati o diplomati con il massimo dei voti.

Assieme alla pugile-infermiera, che da tre anni Emil Banca ha scelto come testimonial, a MUG (l’hub dell’innovazione che la Bcc emiliana ha aperto a Bologna), c’erano il presidente, Gian Luca Galletti e il direttore generale, Matteo Passini. "Questi ragazzi sono le nostre eccellenze, il futuro del nostro territorio. Per noi è un dovere, e un piacere, premiare il loro percorso di studi – ha esordito Galletti –. Questa sera vogliamo fare un grande applauso anche alle loro famiglie".

La campionessa di pugilato, infermiera all’ospedale Maggiore di Bologna, che il prossimo novembre al Paladozza combatterà per il titolo mondiale, intervistata da Passini, ha spronato i ragazzi a lottare per i propri sogni senza mai lasciare nessuno indietro. Quest’anno gli studenti premiati sono stati 60: 15 diplomati e 45 laureati provenienti da tutte le province in cui la Banca di credito cooperativo appartenete al Gruppo Bcc Iccrea è presente (Reggio, Bologna, Modena, Parma, Ferrara, Piacenza e Mantova).

La Banca ha riconosciuto un premio di 500 euro per neodiplomati con almeno 100/100, e di 700 euro per neolaureati con almeno 110/110.