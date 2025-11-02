I primari in pensione. Brunocilla agli studenti:: "Non perdete l’umanità"

di Monica

Raschi

Non perdere mai l’umanità e il cuore. Non smettere mai di parlare al paziente, nonostante l’avvento delle tecnologie più sofisticate. è questo il consiglio che il professor Eugenio Brunocilla, che ha guidato l’Unità operativa di Urologia e il Dipartimento ad Attività integrata malattie nefro-urologiche del Sant’Orsola, vuole dare ai suoi studenti.

Professore, che cosa ha determinato la scelta di questa specialistica?

"Ero studente al quarto anno di Medicina, mi piaceva la chirurgia e volevo qualcosa che fosse in progress. Nell’Urologia ho visto non solo materia chirurgica, ma anche funzionale. Ci si approcciava ai primi interventi demolitivi della prostata quindi ci si chiedeva che cosa si poteva fare per il paziente: c’era tutto un fermento internazionale sulla ricostruzione anche della vescica. Ero molto appassionato. Così il mio Maestro, il professor Aldo Martelli, mi fece avere una camerina qui al Sant’Orsola, una volta c’era questa possibilità: ho vissuto tre anni qui dentro. In definitiva sono 49 anni di professione e ho visto la tecnologia compiere miracoli".

In quale modo?

"Grazie alla scienza e alla tecnologia, ci sono state trasformazioni non immaginabili un tempo. Personalmente credo fermamente nell’evoluzione tecnologica, nei robot, negli algoritmi e nella IA: tutto questo ci aiuta a migliorare i risultati. Ma quello che ho imparato in questi anni è che la perfezione non basta".

Cosa serve in più?

"Temo che la Medicina sia di fronte a una deriva troppo tecnologica e scientifica. Un tempo eravamo abituati a guardare il paziente: si visitava, si auscultava, si palpava l’addome. Adesso non più. Adesso ci sono tutte le indagini diagnostiche".

Che cosa la preoccupa?

"Come la Clinica stia scomparendo: il paziente non si tocca più, non si ascolta, si lascia spazio alla diagnosi con l’aiuto degli algoritmi, delle terapie dettate da linee guida generalizzate, invece il malato e la malattia è diversa in ogni persona. Serve sempre una rivalutazione critica delle informazioni che è possibile solo attraverso la flessibilità della nostra mente".

Dove possono aiutare in modo positivo la robotica e l’intelligenza artificiale?

"I fallimenti sono sempre meno grazie a tutto questo, quindi fidiamoci dei robot e della IA, ma non perdiamo mai il nostro punto di vista e le nostre mani. Ai miei ragazzi ho detto, e dico, non dimenticate mai che voi siete superiori alla macchina. Coltivate la tecnica, studiate e prendete in mano anche i vecchi libri di tecnica chirurgica: vi aiuterà a capire il progresso e i sacrifici di chi vi ha preceduto. Questo è il miglior consiglio che posso dare loro: non perdere il senso di umanità e della parola. Che tanta importanza ha nei confronti del malato che si rivolge a noi per avere una risposta e guarire".

Quali evoluzioni prevede nell’Urologia?

"Il mio Maestro diceva sempre che la chirurgia è il fallimento della medicina. Partendo da questa affermazione, si può dire che noi chirurghi ci siamo evoluti tecnologicamente, il robot è l’esempio più palese: il paziente va a casa dopo tre giorni, riprende il lavoro dopo una settimana. Ma parimenti avanza la terapia medica con nuovi farmaci: adesso c’è l’immunoterapia che cronicizza il paziente affetto da tumore renale, così per il tumore alla vescica. Ma dove è il punto debole? Il costo della sanità aumenterà sempre di più per questi nuovi farmaci, per la tecnologia e la popolazione che invecchia. Dovremo inseguire qualcosa che costerà sempre di più".

C’è un rimedio, secondo lei, a tutto questo?

"Sicuramente gli investimenti ci devono essere, quindi la parte di Pil destinato alla sanità deve aumentare. Ci deve essere una medicina di base per tutti, poi una medicina che vede determinati interventi ricollocati in periferia, mentre i centri ad alta tecnologia e specializzazione devono essere ben siglati. Si parla di risparmio, ma non è così: esempio in Emilia-Romagna ogni 50 chilometri c’è un robot che fa 100-150 interventi all’anno. La mia Unità operativa ne fa circa 600 all’anno con la chirurgia robotica e c’è una lista d’attesa che non riusciamo a smaltire perché la richiesta di essere operati da noi è altissima. Anziché mettere un robot in ospedali della regione dove gli interventi sono pochi, mettiamoli a Bologna: il paziente si sposterà qui e risparmiamo. Ma, mi dispiace dirlo, molte volte si ragiona con una mentalità ancora troppo politica".

Dopo 49 anni di carriera, che rappresentano una vita, che cosa farà?

"Il pensionamento è anagrafico e non professionale: resterò un professore dell’Alma Mater, ho tanti pazienti che mi vogliono bene e che continuerò a seguire, sarò al Toniolo, fino a quando non deporrò completamente le armi, come è giusto che sia".

Immagino che tanti studenti continueranno a seguirla.

"Noi siamo anche sede di scuola di specializzazione abbiamo circa 40 medici in formazione e questo è bellissimo perché aiuta il docente a restare giovane, ma c’è uno scambio che è come un vaso comunicante: loro danno a me e io a loro".

Un bel ricordo.

"La gioia più grande è quella di riuscire a rimandare a casa i pazienti e a dar loro la speranza di essere guariti. Ci sono anche dei fallimenti e non ci si fa mai l’abitudine, lo porti dentro e ti senti sconfitto. Anche se le soddisfazioni sono veramente tante. Ma bisogna sempre ricordarsi, e qui torno ai consigli per chi inizia la professione, che per noi certe cose sono routine, ma per il paziente è la prima volta".