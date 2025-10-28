I primari in pensione. D’Errico e la ricerca:: "Nei vetrini c’è la vita"

di Monica

Raschi

Passione per la ricerca di laboratorio con la consapevolezza che dietro a ogni vetrino c’è una persona, con la sua storia clinica. Antonietta D’Errico è la direttrice dell’Unità operativa di Anatomia e Istologia patologica del Sant’Orsola e del Dipartimento interaziendale di Anatomia patologica. Oltre che docente presso l’Alma Mater. Anche lei, tra non molto, lascerà l’incarico al Policlinico per andare in pensione. Dietro la sua storia professionale c’è l’evoluzione di questo importante settore medico.

Cosa l’ha portata a scegliere questa specialistica, così particolare oltre che complessa?

"Fondamentalmente la passione per la ricerca, visto che avevo a disposizione il laboratorio. Una passione che volevo portare avanti soprattutto in ambito epatologico, avendo frequentato un reparto di Medicina interna che trattava i malati epatici cronici. Ma avevo qualche difficoltà a stare con le persone ammalate".

In che senso?

"Mi creava ansia, perché il malato epatico di 40 anni fa era destinato alla morte. Cosa che ora, naturalmente, è cambiata. Il fegato clinico a quei tempi era pesante da affrontare proprio per questo, ma attraverso i vetrini pensavo di poter fare qualcosa di utile e portare il mio contributo utilizzando il laboratorio, l’istologia, la ricerca".

Che cosa è cambiato da allora ai tempi attuali?

"Il mondo è cambiato. In quel periodo, la cirrosi epatica era una malattia terminale, molto spesso complicata da una situazione di trasformazione carcinomatosa che noi dovevamo diagnosticare attraverso le tecnologie di imaging a disposizione allora. E non c’era opzione terapeutica. Bisognava aspettare la morte".

La grande rivoluzione quando è arrivata?

"A metà degli Ottanta, con l’avvento dell’ecografia. Al Sant’Orsola c’è stata un’esplosione, in senso positivo, dell’attività ecografica. E si è iniziato a capire che la cirrosi epatica era una malattia potenzialmente a trasformazione maligna, ma con l’ecografia si poteva osservare l’insorgenza di noduli di maggiori dimensioni e che, a un certo stadio, potevano essere curati. Ciò che era una impotenza medico-scientifica, con il tempo ha visto una trasformazione radicale e Bologna è diventata uno dei centri più importanti di Chirurgia epatica, anche in ambito della sorveglianza della malattia cirrotica".

Lei è anche una docente. Che cosa è cambiato nella professione medica?

"Molto, perché ognuno adesso ha la sua specialità. Andando indietro con la memoria posso dire che noi siamo passati per l’Anatomia patologica, da una diagnosi istologica a una integrata nei percorsi diagnostici-terapeutici. Adesso le nostre diagnosi vengono fatte sempre insieme ad altre specialità. Ed è fondamentale per il paziente che si siano creati team di persone finalizzate a patologie specifiche: alla fine diventa un’orchestra, qualcosa di molto assonante. L’individualità non porta a niente".

Un consiglio a chi inizia?

"Umiltà e consapevolezza che dietro al vetrino c’è sempre un malato. Dobbiamo vedere una storia clinica dietro al vetrino. Bisogna studiare molto per capire anche che quello che abbiamo intorno è in continua evoluzione. Parliamo sempre di medicina di precisione. Ma in fondo che cosa è se non mettere insieme il patologo, il patologo molecolare l’oncologo, il chirurgo, il radioterapista: un insieme di persone che fa sì che un processo diagnostico-terapeutico prenda la giusta via".

Può fare un esempio?

"La patologia ginecologica è cambiata del cento per cento negli ultimi 5-8 anni: non è più una diagnosi istologica e basta, ma contempla quella molecolare, quella genetica, l’oncologo e un chirurgo che abbia la contezza di quello che sta facendo rispetto a quel tumore specifico, a quella condizione molecolare, a quella condizione genetica".

Secondo il suo parere di che cosa ha più bisogno la sanità in questo momento?

"Ha la necessità di essere sostenuta economicamente. Le cure ci sono, si prolunga la vita e questo costa denaro. Avremo bisogno non solo di soldi, ma anche strutture, tecnologie avanzate, personale sanitario. Ci tengo a sottolineare, a esempio, che l’Anatomia patologica non è fatta solo di patologi, ma anche di laboratorio: quindi una squadra di tecnici e operatori sanitari che è la nostra anima. E servono fondi per sostenere la formazione, che è fondamentale".

Quali novità possiamo aspettarci nell’ambito dell’Anatomia patologica?

"In un futuro piuttosto ravvicinato c’è la biopsia liquida e sull’Intelligenza artificiale posso dire che inserire una digital pathology è uno dei nostri obiettivi: quella tecnologia potrebbe essere un aiuto importante. Ma, di nuovo, servono soldi"

Posso chiederle che cosa farà dopo?

"Non lo so ancora, perché passare da un lavoro di tredici ore al giorno al nulla è una voragine. Mi piacerebbe restare in un ambito medico-formativo, se sarà possibile, perché mi piace e l’ho sempre fatto".