I primari in pensione. La lezione di Borghi:: "La passione come faro"

di Monica Raschi

Dalle immagini dei primi ecografi all’Intelligenza artificiale, con un filo rosso che ha unito il tutto: la grande passione per la professione medica. Il professor Claudio Borghi, direttore del Dipartimento Malattie cardio-toraco-vascolare e dell’Unità operativa Medicina Interna del Sant’Orsola, va in pensione. Non senza lasciare una grande eredità al Policlinico e numerosi progetti per il futuro.

Professore, come è cambiata la professione in questi anni?

"Mi sono laureato nel 1980 e sono stato assunto stabilmente al Sant’Orsola nel 1987. Allora i tempi della gavetta erano piuttosto lunghi: non c’erano molti posti disponibili per i medici a seguito di una serie di provvedimenti. Ma la passione per la medicina e per la ricerca ci ha fatto resistere per quei sette anni che sono passati in baleno. Ho iniziato come assistente di Farmacologia clinica che poi ha condizionato tutta la mia carriera ed è stata una grandissima scuola. Ma certamente la sanità è cambiata".

In quale modo?

"Dal punto di vista delle caratteristiche dei pazienti che sono più anziani, ma più sani. Quando ho iniziato una persona di 65 anni era considerata anziana, ora trattiamo pazienti di cento anni senza problemi. Certo, è aumentata la complessità: la media dei nostri pazienti ha oltre sei co-morbilità, che non vuol dire che non ci fossero in passato, ma semplicemente non c’erano gli strumenti per diagnosticarle. E così spieghiamo la longevità".

La tecnologia, quindi, è stata determinante.

"Certamente. Quando ho iniziato era tutto basato su indagini di tipo radiologico: l’avvento del’ecografia ha modificato in maniera radicale il nostro approccio alla medicina. È cambiato anche il sistema di potere del’Università rispetto al sistema sanitario nazionale che, oggi, ha una capacità decisionale nettamente superiore al passato anche nei confronti delle cliniche universitarie".

Gli studenti di Medicina come sono cambiati?

"Sono più eruditi, hanno una posizione più critica e una preparazione diversa. Rispetto al test di ingresso precedente (ora c’è il semestre di prova, ndr) forse avevamo ragazzi più preparati dal punto di vista culturale. Ma devo dire che nessuno di noi si è sentito mai scavalcato né dall’evoluzione antropologica né dalla tecnologia: siamo cresciuti proporzionalmente. Questo sistema oggi mi sembra naturale come quello di 40 anni fa".

Un consiglio a chi inizia la professione medica?

"Prima di tutto capire se ha passione per questa professione. Non ci deve essere uno spirito economico-finanziario perché non è la realtà. Bisogna leggere bene al proprio interno se si è disposti a fare qualsiasi sacrificio per passione: se la risposta è sì questa è la professione più bella del mondo per le soddisfazioni che genera".

L’Intelligenza artificiale che benefici può portare, dal suo punto di vista, alla medicina?

"L’intelligenza artificiale è certamente un ottimo ausilio, ma se utilizzata in maniera adeguata. Utilissima sulla diagnostica intesa come clinica, mentre l’altra grande applicazione è la lettura delle immagini: avendo una quantità enorme di immagini al suo interno, la IA, è in grado leggere particolari o differenze con una rilevanza, potenzialmente clinica, che né l’occhio umano né i sistemi attuali di lettura possono avere. Questo attraverso il processo di sintesi di milioni di informazioni che l’IA può fare in maniera adeguata, ma solo se opportunamente nutrita. La rivalutazione critica delle informazioni da parte della mente flessibile dell’uomo è indispensabile".

Il nostro sistema sanitario di che cosa ha bisogno?

"Sicuramente di più risorse: l’aumento della vita media, della complessità dei pazienti, l’implementazione di sistemi esperti per la gestione della medicina non avviene a costo zero. Questo può essere fatto aumentano i finanziamenti centrali, ma anche con una revisione costante del denaro utilizzato. E man mano che diventiamo più efficienti dal punto di vista clinico e tecnologico, dovremmo essere in grado di trasferire funzioni da strutture ad alto costo come gli ospedale e i policlinici, al territorio dove la stessa prestazione si può ottenere a costi minori. Poi ho sempre avuto l’idea che sia la medicina che, progressivamente, va verso il paziente e non il contrario".

Nel futuro del professor Borghi cosa c’è?

"Ho tanti pazienti che mi vogliono bene, quindi continuerò la mia attività clinica. Poi c’è un progetto importante: espandere la mia collaborazione con la Virtus, attraverso il ’Virtus Care’, iniziativa con la quale ci facciamo carico non solo della salute dei giocatori, ma di tutti i familiari. Poi qualche altro progetto con ricaduta clinica: sono interessato ai lavori di alcune start-up che potrebbero migliorare la qualità del cibo che mangiamo, preservandone le caratteristiche dal punto di vista della composizione con nuovi sistemi. Su questo vorremmo avviare una ricerca clinica, anche con i miei collaboratori, in particolare il professor Cicero che si interessa di nutrizione medica. E ci sono tante cose che mi sono state proposte, ma non vorrei che la mia vita futura fosse piena solo di medicina: Ci sono altre cose collaterali o al di fuori che mi attraggono".