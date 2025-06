I primi vent’anni della Palazzina: "È un presidio del territorio"

"Un modello di agricoltura e di cura del territorio", Così la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, ha salutato i partecipanti alla semplice festa per i vent’anni dell’agriturismo La Palazzina, a Oca di Monte San Pietro. Una realtà familiare nata sul modello del contadino all’antica: quello che dalla terra e dalla stalla produce e offre tutti i suoi prodotti: dal latte alla carne, dai formaggi al pollo, fino al vino, il pane e la verdura. Tutti intorno ai 200 ettari e passa di bosco, seminativo e pascoli della famiglia Nanni, che sta qui da tre generazioni. L’inizio con Giordano Nanni, oggi con la moglie Antonella, e i genitori Maria e Armandino ancora attivi, e le nipoti Martina e Melissa che affiancano i familiari tra il negozio di specialità locali e il punto ristoro di via Casella: da una parte il torrente Lavino e dall’altra la collina di San Chierlo.

"Un anniversario che non è un punto di arrivo, ma di sguardo al futuro, perché in collina non si vive più di sola agricoltura – spiega Giordano Nanni –. Va sviluppata e la ricettività, il rapporto diretto con i clienti e i turisti che apprezzano il contatto diretto con la natura, con la terra e le sue eccellenze". Un concetto rimarcato dalla sindaca Cinti: "Come hanno dimostrato gli episodi recenti, il territorio va accudito, sistemato, mantenuto, e il lavoro dei nostri agricoltori è essenziale, così come lo è la collaborazione con gli enti e le istituzioni che operano in realtà locali complesse, come la nostra".

g. m.