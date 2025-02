I prodotti locali aiutano l’ambiente

Anche fare la spesa può essere sostenibile, quando compriamo prodotti che hanno basso impatto sull’ambiente. Per esempio, è meglio acquistare o consumare frutti e ortaggi di stagione. Vi spieghiamo meglio: se assaggiate una fragola in inverno (le abbiamo viste al supermercato ai primi di febbraio, anche se il frutto è estivo), non sarà sicuramente buona. E chissà quante centinaia forse migliaia di chilometri avrà percorso.

Ecco quali sono i frutti giusti da mangiare nelle stagioni: in estate ci sono pesche, albicocche, pere, meloni, angurie, ciliegie e mirtilli; in autunno, castagne, uva, melograno, pompelmi e fichi d’india (dal sud Italia). In inverno, abbiamo arance, limoni (dal sud Italia), uva, cachi, kiwi e Ananas (centro America). In primavera, arance, mandarini (dal sud Italia), fragole e ciliegie.

Frutta e verdura se mangiati nella stagione giusta sono più buoni e nutrienti. Quelli biologici sono più costosi, ma non danneggiano il terreno e noi cresciamo più sani, aiutando l’ambiente.