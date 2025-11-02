I prof e le bimbe abusate, il papà della prima vittima:: "Una ferita che si riapre"

"Come è stato possibile che una cosa così grave accadesse due volte senza che nessuno se ne accorgesse?". È questo il vociare comune nella Bassa di Molinella. A scatenare questo pensiero tormentato l’arresto di un 30enne, prof di musica in una scuola locale: il giovane è stato messo, dai carabinieri, ai domiciliari con l’accusa di atti sessuali con minorenni. Tutto sarebbe partito dalle denunce di due alunne, all’epoca dei fatti appena 13enni. Le ragazze avrebbero confessato prima ai genitori, poi ai carabinieri locali, che il maestro, vista la sua giovane età, si era posto in confidenza come un amico per, poi, volere sempre di più fino a pretendere atti sessuali. Una vicenda su cui i militari di Molinella indagavano da tempo e che, poi, giorni fa, su richiesta del pm, Marco Imperato, accolta dal gip, Maria Cristina Sarli, ha portato all’arresto e ai domiciliari per il 30enne. Una vicenda che ha sconvolto il paese anche perché soli due mesi fa, a inizio settembre, un altro maestro, un 77enne, della stessa scuola, era stato arrestato, ed è ai domiciliari, per il reato di violenza sessuale nei confronti di un’alunna di 10 anni.

I primi a parlare, sotto choc, dopo aver appreso del secondo arresto, sono proprio i genitori della prima vittima, la bambina per cui il 77enne è indagato. "Apprendere che ci sono altre vittime della stessa scuola provoca in noi una profonda rabbia e indignazione. Ci riserviamo, insieme ai nostri legali, di valutare ogni possibile azione nei confronti della scuola – dice la madre della piccola –. La bambina porta dentro di sé un trauma che segna la sua quotidianità, una sofferenza che richiede attenzione, tutela e giustizia. Non resteremo in silenzio". Le fa eco il marito: "Siamo sconvolti. Ci domandiamo come siano potuti succedere questi abusi senza che nessuno si accorgesse di nulla. Siamo fiduciosi che la magistratura sarà ferma e speriamo in due condanne esemplari qualora gli accertamenti confermassero tutto. Non si può pensare che in un ambiente dove dovrebbe esserci solo serenità, avvengano violenze sessuali che segneranno per sempre la vita di queste bambine".

Il sindaco, Bruno Bernardi: "Non posso che esprimere profondo sgomento. Si tratta di fatti gravissimi che, se confermati, feriscono la nostra comunità e colpiscono in modo particolare le famiglie, le giovani vittime e l’intera scuola di musica. Desidero esprimere la mia sincera vicinanza alle ragazze coinvolte e alle loro famiglie, che stanno affrontando un dolore e uno sconvolgimento difficili anche solo da immaginare. La nostra comunità deve stringersi attorno a loro, offrendo sostegno, rispetto e silenzio. Confidiamo nel lavoro della magistratura, che sta già svolgendo le indagini necessarie per accertare la verità. È fondamentale lasciare che la giustizia segua il suo corso, evitando giudizi sommari, ma senza minimizzare la gravità di ciò che viene contestato. Come amministrazione continueremo a sostenere la scuola di musica e tutte le realtà educative del territorio".

Zoe Pederzini