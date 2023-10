I profumi e i sapori dell’autunno alla festa della mela Rosa Romana

La sagra della Mela Rosa Romana e dei Frutti e Cereali Antichi sarà una festa di colori, di odori, di sapori ma anche di saperi.

Mercoledì a Grizzana Morandi si potranno ammirare i colori autunnali dei frutti della nostra terra, la regina Rosa Romana e mille altre mele. I loro sapori saranno esaltati nelle marmellate, torte e crostate. E poi in piazza tartufi e freschi funghi con vini novelli delle antiche e nuove vigne di giovani viticoltori. Infine i marroni biondi di Campolo, di Gaggio e di Loiano.

A Grizzana in questa festa, potrete nutrire corpo e cervello: esposizioni di arte nei luoghi morandiani e storie dei giovani di Monte Sole presso la sala mostre del municipio.Sarà una ricca festa anche di saperi: sapere come conservare uva passita, fichi secchi, mele e pere nei granai. Formaggi nelle fresche cantine. Sapere come la generosa terra veniva lavorata con umili attrezzi, esposti nel mercatino degli oggetti del passato.

Alle 10, presso Villa Mingarelli, si potrà riscoprire come ‘Mangiare sia un atto Agricolo’: Fiorella Belpoggi, specialista in scienze ambientali e della salute e Raffaela Donati, specialista in storia e cultura dell’alimentazione, dialogheranno insieme a Tiberio Rabboni della Cultura del Mangiar Bene. Nel pomeriggio Tiberio Rabboni presenterà il suo ultimo libro ‘Da Campolo, pedalando’ tanti racconti per viaggiare sulle due ruote attraverso boschi e borghi del nostro Appennino.

Piacevoli saperi e anche piacevoli armonie: Marina Valli e Roberto Bucci con le loro musiche accompagneranno gli antichi balli saltati del gruppo la Galoppa.

In anteprima, domenica l’emerito professore Silviero Sansavini, assieme ai suoi collaboratori, racconterà il prezioso lavoro dei ‘Custodi della Biodiversità’ nel convegno che si svolgerà in municipio alle 10 durante il quale saranno premiati con un attestato, quali protagonisti di quella civiltà contadina che ha riscoperto e salvato frutti e cereali antichi.