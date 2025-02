I pusher della Stamoto nei guai. Arrestati dopo il blitz della polizia

La Stamoto è un rifugio impenetrabile. Ma gli spacciatori non rimangono sempre rintanati all’interno della ex caserma. A volte, per allargare il campo della loro attività, sono costretti ad allontanarsi un po’. I poliziotti della IV sezione della Squadra mobile, che da tempo tengono sotto controllo la ex caserma, hanno avuto modo di studiarne le abitudini. E dopo il blitz di martedì mattina, con un’operazione ad alto impatto nel corso della quale sono stati identificati otto occupanti della caserma, i poliziotti giovedì sono tornati in azione, riuscendo a bloccare in flagranza due spacciatori marocchini, di 33 anni (con precedenti) e 22 anni. Gli stessi che, qualche giorno prima, erano stati immortalati dalle telecamere della trasmissione di Rete4 ‘Fuori dal coro’.

Nel dettaglio, gli agenti della Mobile hanno deciso di agire durante il ‘turno’ dei pusher in via Misa. Appostati nei pressi della caserma, hanno atteso che i due uscissero, riuscendo ad agganciarli in viale Felsina: i due (uno era in sella a una piccola bici) sono stati pedinati fino a un parco tra i palazzi di via Misa, dove si sono fermati. Qui sono stati visti nascondere dentro a un bidone della spazzatura una scatolina metallica delle caramelle, che veniva attaccato all’interno con una calamita. I poliziotti sono rimasti nell’ombra, fino a quando uno dei pusher, allontanatosi in bici, ha incontrato un cliente a cui ha ceduto una dose di coca nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria di Fossolo.

Gli agenti della Squadra Mobile a quel punto sono intervenuti e hanno fermato l’acquirente, che ha confermato loro che da qualche settimana i pusher nordafricani gestiscono la piazza di spaccio limitrofa all’ex caserma, effettuando le cessioni tra via Misa, via Fossolo, via Vetulonia e viale Felsina. Con sé il cliente aveva ancora la dose. Gli agenti hanno quindi bloccato i pusher, cogliendoli di sorpresa. Perquisiti, avevano al seguito 250 euro, che sono stati sequestrati. All’interno del cestino dei rifiuti, nella scatolina, sono state poi trovate una ventina di palline di coca; con tutta probabilità solo una piccola parte, necessaria allo spaccio al dettaglio, della sostanza effettivamente nella disponibilità dei pusher, ben occultata nei meandri impossibili da perquisire accuratamente, della Stamoto. Al termine degli accertamenti i due spacciatori, tra l’altro irregolari, sono stati arrestati.