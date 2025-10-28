I quaranta gatti nella ’casa-lager’. L’Oasi Felina: "Una raccolta firme"

Dopo gli oltre 40 gatti trovati, dall’Oasi Felina, in una casa di Monghidoro, e tutti in condizioni igienico-sanitarie terribili, l’Oasi stessa lancia una petizione per chiedere un’indagine sugli enti che non tutelano la salute degli animali. Così dall’Oasi pianorese: "Era il 20 novembre 2022 quando abbiamo inviato la prima PEC alle autorità sanitarie con la quale segnalavamo una casa dove vivevano decine di gatti in una situazione degradata e ad alto rischio. Dicevamo che la casa e la legnaia dove venivano tenuti i gatti erano ‘freddi, scarsamente illuminati, estremamente sovraffollati, sporchi e maleodoranti’ e che i gatti erano ‘mal nutriti e privi di una efficace assistenza veterinaria’. Chiedevamo un pronto intervento per accertare la situazione e prendere rapidi provvedimenti a tutela della salute pubblica e degli animali stessi. In un mondo ideale una denuncia così circostanziata avrebbe dovuto far saltare su dalla sedia chi la riceveva, e ci si sarebbe dovuti aspettare un intervento rapidissimo. Invece non è stato così. A questa segnalazione ne abbiamo fatte seguire molte altre, ma sempre senza che si muovesse nulla. Quanti gatti sono morti e moriranno perché chi doveva vigilare non lo ha fatto? Quante case dell’orrore vengono lasciate proliferare? Lanciamo una petizione per chiedere al governo di indagare su quanto accaduto e di inviare un’ispezione seria e rigorosa agli enti che devono tutelare sulla salute degli animali e che non lo fanno".

z. p.