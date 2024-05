I quattro candidati a confronto con i cittadini

Crisi del commercio di vicinato, sicurezza, strisce blu, raccolta dei rifiuti, tariffe degli asili nido, traffico e nuove case. Dagli schieramenti politici ai problemi concreti della città nel primo confronto diretto tra i quattro candidati sindaco di Casalecchio che si è svolto l’altra sera alla Casa per la pace Filanda al quartiere Croce. Da una parte i candidati Marco Odorici, Matteo Ruggeri, Enrico Pasquariello e Dario Braga. Tutt’intorno la sala stracolma di cittadini che per la prima volta hanno potuto porre domande dirette e mettere a confronto le proposte delle relative liste sui temi più sentiti nella città. A dare i tempi degli interventi e porre al primo punto il tema della pace Maurizio Sgarzi e Gianni Paganelli che al primo giro di risposte hanno registrato una convergenza dei quattro candidati nel confermare il valore dell’opera che si svolge alla Casa per la pace.

Assonanze che sono durate un breve spazio di tempo perchè poi a vivacizzare gli scambi sono arrivate le differenze programmatiche e gli scontri personali, con Matteo Ruggeri (il candidato ufficiale del Pd) che ha attaccato frontalmente il vicesindaco (e collega di giunta) Massimo Masetti (oggi in prima fila nello schieramento concorrente che fa capo a Braga), di essere il responsabile dei problemi di San Biagio generati, a suo dire, dalla scelta di concentrare in quel quartiere le residenze degli ex residenti del campo nomadi.

Dario Braga (il candidato civico sostenuto dalla lista di centrosinistra con tanti ex-Pd, oltre ad Azione, Lista civica, Europa Verde e Girasoli) ha ribadito la fattibilità di due cavalli di battaglia delle sue proposte in ambito urbanistico: delocalizzare in tutto o in parte il Nuovo Pedretti e destinare una parte del nuovo insediamento in area Ex-Hatu a studentato universitario. "Non pensavo di avere a che fare con un governo locale così ‘palazzinaro’", ha osservato facendo la somma delle circa 500 nuove unità abitative previste tra Sapaba, Hatu, Norma e Pedretti con le ricadute in termini di traffico e parcheggi così scarsi nel centro dove potrebbero svolgere un ruolo importante nella tenuta del commercio di vicinato. Colte con attenzione le proposte del candidato unico del centro destra Enrico Pasquariello, centrate sulle politiche a favore della famiglia, sul cambiamento delle modalità di raccolta differenziata con il ritorno dei cassonetti per organico e indifferenziata e la difesa delle campane per il vetro. Riconducibili all’ambito dell’antagonismo le proposte di Odorici in tema di politiche giovanili e di sicurezza con l’idea di rafforzare il ruolo del centro giovanile.

Gabriele Mignardi