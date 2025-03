I Queen of Saba con CircoMedusa

Senza peli sulla lingua, irriverenti e con il grande coraggio di essere radicali. I Queen of Saba, duo plastico composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, infiammano stasera il Locomotiv Club (ora 21.30) per una tappa del CircoMedusa Tour, che prende il nome dall’omonimo ep di remix e collaborazioni con altri artisti. Uno show che catapulta il pubblico nell’esplorazione di mondi e personalità differenti, che si amalgamano tra suoni, voci e performance.

Come nasce il tour?

"Da quando è uscito il nostro secondo album non ci siamo mai fermati e abbiamo deciso di fare cinque date speciali in cui invitare con noi sul palco le persone che hanno fatto parte del nostro percorso".

Di quali artisti parliamo?

"Persone che si occupano di intrattenimento in varie forme: abbiamo organizzato da cima a fondo le serate, con dei preshow affidati a cabaret queer, performance drag e dj set; ci sono artisti con cui abbiamo fatto dei featuring o collaborato nell’ultimo album".

Che messaggio c’è dietro il tour?

"CircoMedusa vuole offrire una serata di divertimento e comunità, riflettendo sul concetto di circo, con la riappropriazione dei termini ‘fenomeno da baraccone’ e ‘freak show’, che la comunità queer ha preso, creando un intrattenimento fortemente politico, creando spazi di resistenza, sicuri e accessibili a chi si sente messo ai margini".

Chi c’è con voi sul palco?

"Il pre show è a cura di Freak Family con drag queen e king, mentre il dj set finale è di odioeffe; ci sono la producer veneregg, per la prima volta sul palco, e le Fucksia, con cui abbiamo remixato ‘Principe Regina’".

Insomma, una contaminazione artistica.

"Questo ep è il terreno perfetto in cui incontrarsi, creando qualcosa di nuovo e arricchendo il nostro materiale, aggiungendo testi molto pregnanti a livello politico. Abbiamo voluto lanciare un messaggio, cioè quello di creare comunità e collettività, partendo dal basso e limando i confini tra mainstream e underground".

Come fate a essere così provocatori?

"In questo periodo non va di moda il dissenso, ma si è sdoganato un linguaggio violento verso le minoranze e le persone più fragili della nostra comunità. Essere senza peli sulla lingua come cerchiamo di fare non significa essere rivoluzionari, perché nulla di rivoluzionario c’è quando si parla di diritti umani, salario minimo e si chiede lo stop al genocidio. Noi vogliamo essere radicali, creando comunità e garantendo la liberazione delle persone oppresse. Va fatto con un’urgenza attaverso un’unione di classe".