I Quintorigo riuniti a Monte Sole: "Musica e memoria collettiva"

Ci saranno anche i Quintorigo e John De Leo a Monte Sole, riuniti nella formazione originale dopo vent’anni. Ma non chiamatelo festival: è Lupo. E ritorna per il secondo anno nel luogo della memoria per eccellenza, le colline dell’eccidio nazi-fascista a Marzabotto. Da domani a domenica: una tre giorni di musica, teatro ed eventi, ideata e curata da Ozono Factory Aps (in collaborazione con Crinali Aps). Si parte domani, alle 22, con Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello. Sabato il concerto dei Quintorigo e De Leo, sempre alle 22 con Valentino Bianchi (sax), Gionata Costa (cello), Andrea Costa (violino) e Stefano Ricci (contrabbasso). Domenica, alle 19, la chiusura è affidata allo spettacolo We Did It! di Ateliersi. Tanti altri sono gli appuntamenti in programma nella free area del Soundset Stage.

De Leo, la musica può essere uno strumento di trasmissione della memoria di un luogo come Monte Sole?

"Questo è un auspicio. Non è mai così scontato, purtroppo. Ma faremo in modo di ricordarlo".

Cosa proporrete?

"Integreremo alla scaletta, oltre ai brani estratti dai due album recentemente ripubblicati su vinile (Grigio e Rospo), anche pezzi del terzo e ultimo disco concepito insieme, In cattività".

C’è un messaggio che oggi sentite più urgente di altri?

"Oltre ai discorsi legati alla memoria storica, che non vanno dimenticati, oggi c’è forse necessità di ripensare all’idea di memoria collettiva e di collettività".

Ripensarla, in che modo?

"Nella migliore delle ipotesi l’idea di condivisione rimane relegata a qualche like sui social, piuttosto che allo scendere in piazza insieme e al rendersi conto di essere sempre soggetti votanti e sociali".

Vi siete riuniti dopo vent’anni. Vi aspettavate tanto entusiasmo da parte del pubblico?

"Siamo cresciuti, e crescendo non si ha nessuna aspettativa. Cerchiamo di proporre musica, spingendoci oltre i nostri limiti, con una cura certosina, per una sorta di rispetto nei confronti del pubblico, della sua intelligenza e della sua dignità".

Cos’è cambiato in questo tempo?

"Credo pochissimo. Al momento cerchiamo di essere molto più rispettosi l’un l’altro e di vederci il meno possibile. La fortuna vuole che tutta la fatica nell’arrangiare questi brani, nota per nota, sia già stata fatta. Dunque si tratta solo di ripassare parti già scritte".

Cosa ha tenuto insieme il nome dei Quintorigo?

"La forza di Quintorigo sta nella scrittura, nel pensiero compositivo e di arrangiamento. Insieme riusciamo a produrre qualcosa cui i singoli, da soli, non arriverebbero (per tornare al discorso della collettività...)".