I Radio Gaza, la musica del dolore: "Così siamo scappati dalla Striscia"

Arriva a Bologna il ‘suono di Gaza’, quello espresso da una realtà creativa molto diffusa nella Striscia prima dell’occupazione israeliana, linguaggio artistico che mescola la tradizione araba e suoi strumenti, come lo oud, con l’elettronica e l’hip hop. Linguaggio sotterraneo, perché non gradito alle autorità, sia quelle religiose che Hamas, perché simbolo della cultura occidentale.

A DiMondi, in piazza Lucio Dalla, si esibiranno domani alle 21 (ingresso gratuito) i Radio Gaza, un ‘supergruppo’ guidato dal rapper Abu Joury e formato da diversi musicisti che vivevano in quella terra e che costretti a scappare in Francia (dove risiedono grazie al programma di protezione Pause) si sono incontrati a Parigi e sono adesso in tournée per fa conoscere un aspetto diverso della Striscia.

Abu Joury, tutti voi dei ’Radio Gaza’ prima dell’occupazione facevate i musicisti a Gaza. "Sì, io vengo dalla scena hip hop della città, una realtà vivacissima, che si è sviluppata in forte contrasto con chi ha il potere a Gaza, parlo di Hamas ma anche delle amministrazioni civile e delle autorità religiose. Eravamo considerati troppo vicini alle culture giovanili americane. La Striscia era immersa in una burocrazia dalle maglie strettissime, impossibile avere i permessi per organizzare i concerti, difficile poter accedere alla rete, poter avere una sala prove. Ma noi abbiamo resistito e fatto anche tanti tour all’estero. Sino al 7 ottobre del 2023".

Poi tutto è precipitato. "La situazione è impensabile, se non sei lì è impossibile immaginare quello che noi abbiamo visto. Manca tutto, l’occupazione da una lato, la follia di Hamas dall’altro, hanno distrutto ogni speranza di un futuro possibile non dico come artisti, ma come esseri umani. Io ho una moglie e tre figli. Appena abbiamo avuto l’opportunità, prima che le frontiere fossero blindate completamente, come è adesso, siamo scappati".

È vero che esisteva un tariffario per fuggire da Gaza? "A Gaza c’è un clima di diffusa illegalità, la gente avrebbe fatto qualsiasi cosa per andare via. Io ho dei parenti con malattie gravissime che lì non potevano essere curati in alcuna maniera. Che avrebbero potuto fare? E io con la mia famiglia? Così ci siamo rivolti a chi organizzava i traffici di persone che volevano fuggire. La tariffa era di 5.000 dollari a persona se potevi aspettare. Cifra che saliva se volevi andare via entro 48 ore".

In questa terribile condizione, cosa pensano di Hamas gli abitanti della Striscia? "La popolazione non ne può più. Dopo quello che è accaduto il 7 ottobre la gente vorrebbe che Hamas andasse via, che si potesse instaurare una forma di governo non corrotto come tutti quelli che hanno preceduto l’occupazione".

I vostri testi hanno una forte impronta sociale. Ma non traspare mai il desiderio di un futuro per Gaza. Lei vorrebbe tornarci se l’occupazione israeliana finisse? "Tornare dove? Gaza non esiste più. È stata completamente distrutta. Nessun futuro e nessuna speranza, se non quella di continuare a portare la nostra musica ovunque e di far crescere i miei figli lontano da Gaza".