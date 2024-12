I ragazzi del centro Modiano ‘testano’ le ricette solidali

"A tavola siamo tutti uguali. Ma anche in cucina". E’ da questa consapevolezza che nasce il libro di ricette solidali intitolato ‘Bontà chiama bontà’ edito dal Gruppo Felsineo di Zola e frutto della collaborazione tra questo storico produttore di mortadella made in Bologna, con il centro Anffas Modiano di Sasso Marconi e l’istituto alberghiero Veronelli di Casalecchio. Una pubblicazione presentata a Milano nella giornata internazionale delle persone con disabilità. Dunque ricettario decisamente speciale, non concepito in trasmissioni televisive o in cucine stellate, ma all’interno del progetto di educazione alimentare intitolato Open food factory, dove sono state sperimentate le ricette che esaltano gli ingredienti preferiti dai ragazzi del Centro Modiano e le proposte gastronomiche degli studenti del Veronelli, che puntano sulla stagionalità e sulla prossimità degli ingredienti.

Ogni ricetta è accompagnata da una breve didascalia che ne racconta l’ispirazione, collegandola al nome del suo ideatore, e dalle indicazioni nutrizionali redatte dagli studenti del Veronelli. Un progetto che è diventato un modello nazionale come recepito dal protocollo di intesa con il Consorzio Sir, fondato nel 2000 a Milano per promuovere la cooperazione sociale. Al centro dell’accordo, orientato alla creazione di valore sociale condiviso, l’integrazione dei ragazzi con fragilità che, grazie alla sinergia tra formazione e impresa, possono e accedere a concrete opportunità occupazionali nella ristorazione sociale e nel settore alimentare.

"La collaborazione con Gruppo Felsineo è la testimonianza che l’inclusione lavorativa passa dalla concretezza dell’incontro e dalla trasmissione diretta di competenze" ha commentato il presidente del Consorzio Sir Salvatore Semeraro. Concetti ripresi dall’Ad del Gruppo Felsineo Emanuela Raimondi che spiega di avere "sempre creduto nel ruolo sociale delle aziende e siamo convinti che la diversità sia una fonte di arricchimento. Il libro di ricette "Bontà chiama bontà" rappresenta la concretizzazione di un progetto di inclusione sociale cui teniamo particolarmente e che ci coinvolge da diversi anni".

g.m.