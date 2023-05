I ragazzi del Pratello a lezione di legalità con i carabinieri

Una lezione sulla legalità, dedicata ai ragazzi detenuti al Pratello. L’ha tenuta l’altra mattina il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Rodolfo Santovito, nell’ambito degli incontri organizzati dall’Arma assieme alla fondazione ‘Vittorio Occorsio’. Ospite del direttore Alfonso Paggiarino, il colonnello Santovito, accompagnato dal comandante della compagnia Bologna Centro, maggiore Michelangelo Lobuono, e dal comandante della stazione Indipendenza, luogotenente Pietro Di Gaetano, si è intrattenuto a lungo con i ragazzi, affrontando vari temi connessi con la cultura della legalità, spaziando dall’organizzazione della pubblica sicurezza in Italia, ai cenni sull’organizzazione e compiti dell’Arma dei Carabinieri, fino ad affrontare argomenti più impegnativi come quello della criminalità organizzata e del terrorismo interno e internazionale. L’incontro si è svolto in un’aula didattica dell’istituto, alla presenza degli educatori e degli insegnanti dei ragazzi che si sono mostrati molto attenti alle tematiche affrontate, instaurando un dialogo di grande interesse. Al termine, il direttore Paggiarino ha ringraziato l’Arma, mentre Santovito ha ringraziato i ragazzi per l’attenzione e la viva partecipazione al confronto che ne è scaturito, di grande profondità e intensità.