I ragazzi scoprono ’Il ferroviere’ grazie al restauro della Cineteca

di Giovanni Bogani

È stata presentata a Cannes, nella sezione Cannes Classics, la versione restaurata – a cura della Cineteca di Bologna – di uno dei film più belli e meno frequentemente ricordati degli anni ’50, ’ll ferroviere’ di Pietro Germi.

Sala pienissima, soprattutto di giovani. Giovani curiosi, appassionati di cinema italiano e della sua storia. Sul palco, il direttore del festival, Thierry Frémaux, insieme al direttore della Cineteca, Gian Luca Farinelli. "Quanti di voi hanno già visto questo film?" chiede Frémaux. Sono poche le mani alzate. E allora, forse è una mossa più che giusta, coltivare la memoria del cinema. Soprattutto di quel cinema che racconta una società.

Restaurato grazie alla Cineteca presso il laboratorio L’Immagine ritrovata, insieme a Surf film, con il sostegno del ministero della cultura italiano e del programma europeo Media, restituito allo splendore di un bianco e nero ricco di dettagli, ’Il ferroviere’ arriva davanti agli occhi con tutta la sua forza.

"Pietro Germi è uno dei registi più importanti del cinema italiano, e anche uno dei più dimenticati", dice Gian Luca Farinelli, nell’introdurre il film. "Era antifascista, ma anche anticomunista. E questo gli valse un isolamento terribile, nel panorama del cinema italiano. ‘Il ferroviere’, alla sua uscita, fu molto criticato per come mostrava i sindacati, insensibili alla vicenda del protagonista. E invece abbiamo davanti a noi un film prezioso. Uno dei pochi film che raccontino nel profondo il lavoro del protagonista. Il produttore, Carlo Ponti, non credeva molto nel progetto, e propose per la parte del ferroviere nomi di star internazionali ‘impossibili’, come Spencer Tracy. Fu Germi a capire che avrebbe potuto interpretare lui stesso il ruolo principale. Lo fece, con una verità e una intensità incredibili. Ma si fece doppiare dallo stesso doppiatore delle grandi star americane dell’epoca, dando ancora più forza alla sua interpretazione".

E in effetti, si pensa sempre a Fellini, a De Sica, a Rossellini, quando si parla della stagione d’oro del cinema italiano. Ma Germi ne è a tutti gli effetti uno dei protagonisti - peraltro vincerà una Palma d’Oro con ’Signore e signori’, dieci anni dopo. ’Il ferroviere’ è un film coraggioso, un documento storico e intimo sulla vita di una famiglia italiana, sui drammi familiari, anche quelli che normalmente il cinema non mostrava. Il film fu presentato proprio a Cannes nel 1956, e fu un grande successo popolare nelle sale. Era uno specchio dell’Italia dell’epoca, con lo sfruttamento del lavoro, dirigenti sindacali che non ascoltano, con i palazzi in costruzione che evocano già le borgate pasoliniane. ’Il ferroviere’, che valse a Germi il Nastro d’argento come miglior regista, tornerà a breve anche nelle sale italiane.