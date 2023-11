I ragazzini imparano l’antica arte di fare il pane

Piccoli fornai artigiani per un giorno. Gli studenti della prima E delle medie Guinizelli ieri mattina da Sfoglia Rina hanno imparato a fare il vero pane artigianale. Ad accompagnarli nel laboratorio, Cna Bologna con l’iniziativa ’Ti voglio Pane’ che punta a valorizzare il consumo consapevole del pane fresco e dei prodotti artigianali tra i cittadini specialmente bambini e famiglie. I giovanissimi fornai per un giorno hanno mescolato acqua, lievito, farina e gocce di cioccolato. Guidati dallo chef Alex hanno preparato panini al cioccolato dalle forme più svariate, che sono stati poi infornati e naturalmente degustati al momento. "Nel laboratorio di oggi abbiamo fatto conoscere ai bambini come nasce il pane fresco artigianale. È importante avvicinare i bambini alla cucina, far sentire odori e sapori che resteranno per sempre nella loro memoria, far conoscere come cresce un alimento, come si usano le mani. E far capire che la cucina è uno spazio di condivisione in cui stare bene insieme", spiega Catherine Vancaenegem titolare, col marito Lorenzo Scandellari, di Sfoglia Rina e vicepresidente Unione Agroalimentare di Cna Bologna.

"L’iniziativa di oggi prosegue la collaborazione con Cna che dura da tre anni, per far conoscere agli studenti tanti mestieri artigiani dalla viva voce dei protagonisti. Dopo il laboratorio di questa mattina continueremo a ‘studiare’ il pane in classe, la storia dei grani antichi, come si calcolano le dosi di una ricetta", sottolinea Emanuela Garimberti, insegnante della prima E delle Guinizelli.