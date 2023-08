I Regeni debuttano alla Festa dell'Unità a Bologna: Libro "Giulio fa cose"

La Festa dell’Unità amarcord, tra tombolate, tortellini e il ritorno della balera, partirà domani, 24 agosto, con la partecipazione della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein (che oggi pomeriggio sarà a Reggio Emilia; ndr) e i genitori di Giulio Regeni con la loro avvocata, per presentare il loro libro ’Giulio fa cose’, sul giovane rapito e poi ucciso al Cairo nel 2016 dalla polizia egiziana. Ad annunciarlo è stata la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni, che ha tenuto a sottolineare come sia "la prima volta che la famiglia Regeni accetta l’invito non solo a una Festa dell’Unità, ma da parte di un partito politico e questo ci rende molto orgogliosi e felici".

La kermesse – che segnerà l’addio al Parco Nord, luogo storico per la sinistra per 50 anni – terminerà il 17 settembre con l’ultimo valzer in sala dibattiti con i Modena city Ramblers che suoneranno ’Bandiera rossa’. Ma al di là del ’colore’ della festa, del granchio blu finito last minute in uno dei ristoranti storici gestito da volontari (3mila in campo), ci sarà spazio per la politica e le battaglie dem, salario minimo in primis. Non mancheranno i big (da Pier Luigi Bersani a Gianni Cuperlo, da Stefano Bonaccini a Pier Ferdinando Casini), ma i riflettori sono tutti sul 14 settembre quando si faranno le prove di ’campo largo’ con Andrea Orlando (Pd), Riccardo Magi (+Europa), Elisabetta Piccolotti (Verdi-Sinistra), Stefano Patuanelli (M5s) ed Elena Bonetti (Italia Viva). Unica assente Azione. I calendiani felsinei hanno, infatti, gelato i dem, declinando l’invito perché non "sono maturate le condizioni politiche". "Il Pd bolognese balla da solo", sintetizza Azione, ironizzando sull’ultimo valzer dem. Il campo largo, almeno sotto le Due Torri, parte in salita.

ros. carb.