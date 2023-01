I residenti di Santo Stefano: "Servono alternative"

Il sindaco Matteo Lepore ha iniziato a incontrare i residenti, dopo la decisione di ridurre l’illuminazione in città. Ieri il primo cittadino ha dato il via ai colloqui di ‘Dillo al Sindaco e alla Giunta’, parlando singolarmente con alcuni residenti del quartiere Santo Stefano. Domani sarà invece il momento dell’assemblea pubblica a cui parteciperà tutta la comunità. Problema principale? I parchi. Dai Giardini Margherita alla Lunetta Gamberini, i lampioni accesi 13 minuti in meno al giorno e la riduzione dell’illuminazione destano non poche preoccupazioni, soprattutto tra le donne. "Io sono assolutamente contraria – spiega Nicoletta Masina, residente in Corte Galluzzi – a questa decisione. Dopo gli ultimi episodi (il 6 gennaio una cinquantenne al parco è stata minacciata con un coltello da un ragazzino, il 15 gennaio una tentata violenza sessuale ai danni di una ventenne, ndr) non si può abbassare la guardia. Io ho il terrore per i miei figli, certi luoghi sono diventati impossibili da frequentare dopo una certa ora. C’è bisogno di trovare delle soluzioni alternative allo spegnimento dei lampioni, risparmiare sull’illuminazione è senza dubbio importante, ma non in questo modo".

Dello stesso avviso, ma con meno preoccupazioni, anche la signora Maria Speranza, residente in via Laura Bassi: "La città – sottolinea – è illuminata bene, quando giro per strada mi sento al sicuro. Di certo, se dovessi passeggiare in un parco pubblico, ci penserei due volte. Sono luoghi in cui l’illuminazione non deve mancare, anche in seguito agli ultimi episodi". Non solo i tagli alle luci, i residenti hanno manifestato anche altre problematiche di quartiere. Da piccole discariche a cielo aperto a problemi per l’accesso ai parcheggi condominiali. "Per poter arrivare in macchina sotto casa – esordisce Marco Sdruscia, residente in Corte Galluzzi – dobbiamo rispettare delle fasce orarie, altrimenti o rimaniamo fuori o prendiamo la multa. L’accesso è consentito o di notte, dalle 20 alle 10.30, o al pomeriggio dalle 15 alle 17. Chiediamo solo di poter entrare senza impedimenti in casa nostra, siamo solo dieci famiglie e questa situazione è diventata ingestibile per tutti".

In fondo c’è anche chi, come Giuseppe Calabrò, ha fatto visita al sindaco per congratularsi dei molti servizi per disabili presenti in città: "Io sono cieco e, andando in giro per il mondo, mi sono reso conto di quanto stia facendo Bologna per le persone con handicap".

Claudia Caravelli