I residenti di Via Lamma:: "Nessun esposto, solo una mail al sindaco"

"Non abbiamo fatto un esposto in Prefettura, bensì al sindaco e, in copia nella mail, ai carabinieri per renderli edotti della situazione". Questa la precisazione dei residenti di via Lamma a Monterenzio. "La nostra preoccupazione, infatti, era derivata da un messaggio che lo stesso sindaco aveva mandato, in una chat comune, e nel quale scriveva che, con l’inverno e le precipitazioni, avremmo dovuto considerare di lasciare le nostre abitazioni su via Lamma e cercare un’altra collocazione. Lo abbiamo trovato un messaggio anomalo e preoccupante, soprattutto mandato dal sindaco stesso, e quindi abbiamo mandato l’esposto al primo cittadino e ai carabinieri affinchè fossero informati". I residenti, però, ora fanno un passo indietro e specificano: "Abbiamo, comunque, già parlato con il sindaco chiarendo la nostra posizione e il nostro punto di vista. Ci teniamo, poi, a specificare che noi residenti, grazie a una specifica ordinanza ad hoc, percorriamo quotidianamente via Lamma per spostarci da casa e non vogliamo assolutamente che venga chiusa nuovamente in caso di maltempo e lo abbiamo ribadito anche al sindaco".