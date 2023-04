I residenti spostano il mega party "Giusto valutare luoghi più adatti"

"La festa, che dovrebbe essere l’occasione in cui vengono esaltati i valori del rispetto e della convivenza civile, è diventata, in via del Pratello, una sagra senza regole in cui, nel corso degli anni, abbiamo visto i diritti dei cittadini residenti e la bandiera della resistenza calpestati, da comportamenti incivili legati soprattutto all’abuso di alcolici. Non a caso l’ANPI ha preso le distanze da questa manifestazione. Da questo punto di vista valutiamo positivamente la decisione dell’Amministrazione di interrompere la vendita di alcolici a partire dalle 19 e la chiusura dei pubblici esercizi alle 19.30". Il gruppo di residenti delle vie Pratelli, De Marchi e Pietralata e della strade limitrofe, oltre che di piazza San Francesco, che da tempo si confronta con l’amministrazione sulla sicurezza di quell’area, torna a esprimere la speranza che la festa al Pratello di oggi si svolga nel migliore dei modi.

"Consideriamo positivamente anche le altre misure annunciate, come aumentare il numero di forze dell’ordine e aumentare il numero dei servizi igienici mobili per limitare quello che chiaramente si può immaginare – spiegano in una nota –. Rimane la preoccupazione per un evento difficile da gestire perché solitamente richiama migliaia di persone, troppe per una piccola strada del centro storico. Per cui ci auguriamo che i controlli da parte delle forze dell’ordine siano capillari e preventivi. L’auspicio è che nei prossimi anni questa manifestazione possa svolgersi in luoghi più adatti".

pa. ros.