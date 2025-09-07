I residenti: "Tanti reclami. Ma nessuno ci ha aiutato"

Si sono riversati tutti in strada i vicini e i condomini di via San Donato, dove le esplosioni e poi le fiamme hanno messo in agitazione l’intero quartiere. La comunità si raduna nel cortile Acer e scuote la testa, con le braccia conserte. Il primo pensiero va a chi vive abitualmente nel veicolo: "Per fortuna non c’era nessuno dentro", sussurra qualche residente, mentre guarda un gruppetto di bambini che, a distanza di sicurezza, scruta ciò che resta di quel camper andato a fuoco: "E per fortuna che nessuno si è fatto male". Gli agenti si assicurano che i più piccini stiano lontani dalla cenere e invita loro a giocare lontano da quel forte odore di bruciato che rende l’aria irrespirabile. E con i bimbi poco distanti, l’umore dei presenti si incupisce e la rabbia prende il sopravvento: "Da troppo tempo segnaliamo ad Acer la situazione – tuona una residente –. Loro sanno benissimo cosa succede in queste case, ma nessuno ci dà sostegno". Il racconto mostra uno scenario di insicurezza: "Nelle cantine dei condomini vivono delle persone e, in più, alcuni si drogano al loro interno. Siamo esasperati e stanchi di sopportare tutto ciò".

Nonostante ciò, "siamo lottando da anni per fare in modo di fare sparire queste situazioni", tra cui quella dello stazionamento abusivo di veicoli e mezzi all’interno del cortile popolare, che ha posti e stalli auto a pagamento: "Acer non ha mosso un dito e siamo arrivati fino a questo punto", racconta un condomino di uno dei civici compromessi, seppur solo marginalmente ed esternamente, dal rogo, elencando ciò che non funziona: nel patio, infatti, ci sono "macchine senza targa e auto abusive – dice –. Mezzi che qui non dovrebbero stazionare e invece si trovano: noi paghiamo i posti regolarmente, mentre ci sono soggetti che non lo fanno e occupano degli stalli anche con tre veicoli". Qui è un "viavai continuo di volti sospetti e di persone che vivono abusivamente tra cantine e cortile", chiude un altro vicino. Una signora si avvicina alla proprietaria del camper: "La colpa di tutto ciò non è vostra – scandisce –, ma di chi vi permette di stare qui abusivamente".

La risposta di Acer è netta: "Stiamo verificando i danni allo stabile – fa sapere il presidente Marco Bertuzzi –. Per le auto abbandonate, avevamo già segnalato la questione, procedendo con le diffide ai proprietari e avviando l’iter di rimozione di alcune auto che erano abbandonate all’interno della corte, compreso il camper". Che, sotto fermo amministrativo, "non è stato possibile rimuovere – termina –. Ci sono delle tempistiche da rispettare, ma noi accogliamo le istanze dei cittadini. E se l’auto abbandonata è intestata a un residente dello stabile, non si può rimuovere". Dall’inizio dell’anno, "abbiamo già eseguito 104 rimozioni".

Mariateresa Mastromarino