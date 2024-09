I residenti: : "Vandalismi e auto rotte"

Bologna, 3 settembre 2024 – "Stamattina (ieri, ndr) questo, nei giorni scorsi le marmitte delle auto staccate, cassonetti presi a calci, risse, urla e musica ad alto volume fino a tarda notte. I residenti chiamano i vigili e la polizia anche in piena notte, ma nessuno interviene". Lo sfogo è di alcuni residenti di via Laura Bassi, che da tempo lamentano le condizioni di degrado in cui versa il parchetto prospicente alle scuole Marconi.

Dove più volte, nei mesi scorsi, sono stati segnalati problemi legati ai soggetti che, soprattutto nelle ore notturne, frequentano la zona. L’ultimo episodio che ha fatto ulteriormente amareggiare i residenti è stato l’assalto a una Mercedes parcheggiata sulla strisce blu, a cui è stato infranto completamente il lunotto posteriore.

Un vandalismo, probabilmente a scopo di furto, che non è un caso isolato nella zona, come spiegano i residenti, che enumerano tutta una serie di problemi registrati nelle scorse notti nel parco della scuola elementare. Dove, tra l’altro, poco tempo fa un senzatetto aveva deciso di piantare, letteralmente, le tende. L’accampamento era comparso nel periodo di Ferragosto ed era stato più volte segnalato a polizia locale e forze dell’ordine. E, come aveva spiegato un cittadino, la situazione era la conseguenza della "situazione di incuria in cui questo giardino è lasciato. Si sarebbe potuto recuperare anni fa, magari con interventi semplici. Ora è tutto da rifare. E lì giocano i nostri bambini".