I ribelli del Pd per Braga: "Mission non impossible"

"Non è una mission impossible. Mi rendo conto delle difficoltà di governare una cittadina complessa come Casalecchio, e anche di tenere insieme una coalizione composita. Non ho mai avuto tessere di partito, confermo che alle europee voterò Pd e che il centrosinistra è la mia casa". Dario Braga, il prof convinto da Azione ad entrare in politica come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Casalecchio forse non a caso ha citato il famoso film di Brian De Palma con Tom Cruise nel ruolo di un ex agente della Cia in lotta con sistemi potentissimi, sui quali avrà la meglio. Nella supercoalizione che lo sosterrà alle elezioni di giugno ha esordito due settimane fa con i civici da sempre vicini al centro destra di Bruno Cevenini, dagli ex catto-dem dei Girasoli di Roberto Mignani, dal nuovo partito Azione di Calenda. A questo nucleo ai quali ben pochi attribuivano possibilità di successo ieri si sono aggiunti una raffica di amministratori di ieri e di oggi che cambia, e di tanto, gli equilibri delle forze all’interno della stessa area di centro sinistra.

In un colpo solo infatti il prof di chimica dell’Università di Bologna, 70 anni, che da vent’anni abita alla Meridiana, ha salutato l’approdo sul suo carro di altri pezzi in fuga dall’attuale coalizione di maggioranza a guida Pd. Tutti schierati ieri pomeriggio in municipio dove i quattro principali azionisti della lista denominata ‘Centrosinistra per Casalecchio’ hanno spiegato perchè hanno scelto di fondare una nuova lista che appoggerà Dario Braga. Sono Fabio Abagnato, Massimo Masetti, Antonella Micele e Saverio Vecchia. Quattro esponenti di punta delle giunte che hanno governato la cittadina sul Reno nelle ultime legislature, con Massimo Masetti attuale vicesindaco che ha lasciato il tavolo programmatico dopo avere rimediato un secco no alla sua richiesta di andare alle primarie di coalizione, ovvero di rimettere in discussione il candidato unico marchiato Pd. Percorso condiviso con Saverio Vecchia, già primo segretario del Pd casalecchiese, ex assessore al Bilancio nella giunta Gamberini ed escluso a suon di maggioranza e a norma di regolamento dalla competizione interna alla formazione politica che governa ininterrottamente la città dal dopoguerra.

Con loro, uniti dalla decisione di confluire sul candidato Braga c’erano due ex di rilievo: Antonella Micele, già assessore nella giunta Gamberini e poi presidente del consiglio comunale che sarà capolista, e Fabio Abagnato, ex assessore alla Cultura ed anche ex Pd.

Una mossa che sposta decisamente a sinistra l’asse di una coalizione sempre meno civica e sempre più politica che se prima poteva portare Ruggeri al ballottaggio, ora è chiaro che punta a batterlo.

Gabriele Mignardi