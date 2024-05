I Ricchi e Poveri all’Europauditorium per una serata di festa

Dopo il successo di Sanremo, i Ricchi e Poveri stasera alle 21 salgono sul palco del Teatro Europauditorium. Ironici, simpatici e coinvolgenti il gruppo scende in pista con l’anteprima del tour ’...Ti aspetto. Ma non tutta la vita’, che richiama il brano ’Ma non tutta la vita’ presentato sul palco dell’Ariston e certificato Disco di Platino dalla FIMI/GfK. Lo show è una festa popolare che ripercorrerà oltre cinquanta anni di carriera sino all’ultimo tormentone sanremese. Uno spettacolo allegro e colorato in cui la storia si intreccia alla contemporaneità attraverso un repertorio di grandi successi, tra i quali: La prima cosa bella, Che sarà, Mamma Maria, Voulez vous danser, Se m’innamoro e Sarà perché ti amo, diventata tra l’altro la colonna sonora di tante manifestazioni e società sportive nazionali e internazionali. Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono accompagnati da Antonio Rugiero alle chitarre, Roberto Chiappetta al basso, Alfredo Biondo alle tastiere e Gianpaolo Noce alla batteria.