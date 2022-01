Bologna, 22 gennaio 2022 - I contagi fanno un piccolo passo indietro, da quasi 4mila scendono a 3.740 – con 1.486 sintomatici e 2.254 indagini epidemiologiche in corso –, mentre i ricoveri superano quota 600, facendo registrare il numero più alto della quarta ondata Covid. La settimana che si sta per chiudere vede ancora gli ospedali ‘sorvegliati speciali’. Novavax in Italia a febbraio: come funziona e quello che c'è da sapere NELLE TERAPIE INTENSIVE AUMENTANO I MALATI "I reparti sono pieni, ma i pazienti che entrano prendono il posto dei dimessi, cerchiamo di andare avanti in equilibrio – spiega Giuliana Fabbri, direttore del Presidio ospedaliero unico dell’Ausl –. Abbiamo già riempito i 57 letti di Villalba, di cui 7 di terapia intensiva con pazienti trasferiti dal Maggiore, e lì ne saranno attivati altri 24 di area medica. Al momento, non sono previste ulteriori aperture. In tutta la rete, tra pubblico e privato accreditato,...

Bologna, 22 gennaio 2022 - I contagi fanno un piccolo passo indietro, da quasi 4mila scendono a 3.740 – con 1.486 sintomatici e 2.254 indagini epidemiologiche in corso –, mentre i ricoveri superano quota 600, facendo registrare il numero più alto della quarta ondata Covid. La settimana che si sta per chiudere vede ancora gli ospedali ‘sorvegliati speciali’.

NELLE TERAPIE INTENSIVE AUMENTANO I MALATI

"I reparti sono pieni, ma i pazienti che entrano prendono il posto dei dimessi, cerchiamo di andare avanti in equilibrio – spiega Giuliana Fabbri, direttore del Presidio ospedaliero unico dell’Ausl –. Abbiamo già riempito i 57 letti di Villalba, di cui 7 di terapia intensiva con pazienti trasferiti dal Maggiore, e lì ne saranno attivati altri 24 di area medica. Al momento, non sono previste ulteriori aperture. In tutta la rete, tra pubblico e privato accreditato, registriamo 366 ricoveri in degenza ordinaria, 181 in bassa intensità, 39 in terapia intensiva e 20 in sub-intensiva: complessivamente 606, sì il numero più elevato dalla ripresa del virus". Nel bollettino della Regione, tre malati in più nelle terapie intensive.

POSITIVI SENZA SINTOMI

L’organizzazione da martedì si avvale di una semplificazione. "La Regione ci ha trasmesso le indicazioni per le dimissioni di pazienti positivi asintomatici o pauci-sintomatici – sottolinea la dirigente –. Così, potranno tornare nelle loro abitazioni o, qualora non ci fossero le condizioni di sicurezza, in un Covid hotel o in un’altra struttura deputata alla quarantena, indossando una mascherina Ffp2, seguendo i percorsi definiti per i pazienti Covid e accompagnati da un operatore sanitario per verificare il rispetto anche del distanziamento da altre persone. Le disposizioni di prevenzione si applicano anche durante i trasferimenti. Comunque, ora le procedure sono normate e più snelle". I ricoverati positivi e senza sintomi, infatti, contribuiscono a creare pressione sugli ospedali. E Dario Manfellotto, presidente nazionale Fadoi, Federazione delle associazioni dirigenti ospedalieri internisti, lancia l’allarme: "L’impatto dei positivi asintomatici sui reparti è comunque devastante".

L’ORGANIZZAZIONE

Fabbri osserva che "bisogna riflettere sugli assetti ospedalieri futuri, il dato degli asintomatici è un fattore da tenere presente, perché definisce due categorie di pazienti, quelli con malattia Covid e chi entra in ospedale per altre patologie e viene scoperto positivo al tampone". Tuttavia, l’Ausl ha già fatto un passo avanti. "Al Maggiore concentriamo nei reparti Covid i malati con importanti problematiche respiratorie e che possono necessitare di un supporto ventilatorio – chiarisce Fabbri –, mentre a San Giovanni in Persiceto o a Vergato stiamo iniziando a inviare anche pazienti che hanno bisogno di una funzione riabilitativa e nel reparto Covid trovano fisiatri e fisioterapisti. Nasce una differenza naturale".

CHIRURGIA E RICONVERSIONI

La prossima settimana sarà decisiva. "Al Maggiore vogliamo far ripartire le sale operatorie con alcune sedute di otorino, urologia, chirurgia toracica e chirurgia vertebrale – prosegue – e dal 31 c’è l’ipotesi di ricominciare gradualmente anche negli ospedali spoke, con la chirurgia generale a San Giovanni in Persiceto e a Bentivoglio la chirurgia generale e l’ortopedia, compatibilmente con le presenze del personale, molti infatti sono ancora contagiati. Focolai? Ho solo segnalazioni sporadiche". Per la traumatologia, "il Rizzoli prende 4-5 pazienti al giorno e ora non abbiamo problemi, registriamo meno incidenti, immagino che con tanti positivi a casa ci sia meno mobilità. Vedremo se la prossima settimana potremo anche iniziare a riconvertire in ’pulito’ alcuni reparti Covid".

SEI VITTIME: UNA DI 59 ANNI

Purtroppo altri sei morti: due donne, una di 59 anni e il decesso è stato registrato dall’Ausl di Imola, una di 83, e quattro uomini dai 69 agli 89 anni.

AUTOTESTING

Alle 15 di ieri in Emilia-Romagna erano 3.628 i tamponi rapidi con esiti caricati correttamente on line sul fascicolo sanitario elettronico. Per l’Ausl in tutto 883, di cui 661 positivi e 222 negativi.

OPEN DAY: BIMBI E ADULTI

Domani saranno 350 le dosi a disposizione della fascia d’età 5-19 all’hub di Casalecchio, le pre-registrazioni alle 17 di ieri erano 100. Altri 300 vaccini ad accesso diretto saranno disponibili al Sant’Orsola. E sempre domani, a Castiglione dei Pepoli, dalle 8,30 alle 18, Open day per gli over 12: previste 250 dosi.