I ’riders’ dell’hashish: dieci giovani condannati

Vanno dai due anni e otto mesi (con patteggiamento) a tre mesi (in abbreviato e in continuazione con condanne precedenti) le pene stabilite per i "riders della droga", gli insospettabili giovani quasi tutti bolognesi finiti a processo un anno fa per spaccio di hashish tramite un’app che permetteva loro di mettersi in contatto rapidamente e poi fare ’autodistruggere’ il messaggio senza lasciare tracce. Su diciassette imputati, quattro hanno optato per il patteggiamento, sei per il rito abbreviato, gli altri sono stati rinviati a giudizio ieri mattina dal giudice dell’udienza preliminare Nadia Buttelli.

I ragazzi – difesi tra gli altri dagli avvocati Marco Sciascio, Matteo Totta, Matteo Murgo – secondo le accuse si organizzavano ’telematicamente’ e poi consegnavano lo stupefacente in punti concordati, meglio se comodi a uno dei "depositi", appartamenti o garage in cui veniva conservata la sostanza; all’occorrenza però la consegna poteva avvenire direttamente a domicilio. Tutti gli imputati – il più giovane ha oggi 23 anni, il più anziano 31, ma i fatti contestati risalgono al 2018 quando sia molti di loro, sia i loro clienti, erano appena maggiorenni – erano accusati di spaccio, ma le condanne hanno in più casi ridimensionato le richieste della Procura (che arrivavano a quattro anni e dieci mesi, per tre imputati) perché il giudice ha riconosciuto la lieve entità del reato.

L’inchiesta partì proprio da un adolescente, che sorpreso con della marijuana pronta da spacciare, rilasciò spontanee dichiarazioni ai carabinieri sulla provenienza e l’acquisto della droga, svelando i dettagli del giro di stupefacenti gestito, stando alle accuse, dai giovanissimi ’imprenditori’ dello spaccio. Tutti avevano un nome d’arte (Troll, L’innominabile, Bell’uomo) da usare sull’app per gli ordini e nelle intercettazioni parlavano di economia e investimenti in monete virtuali. Il più anziano della banda, il trentunenne oggi difeso dall’avvocato Sciascio, aveva vari precedenti: nel 2021 fu arrestato perché sorpreso a nascondere in un appartamento in provincia 80 chili di hashish, nel 2017 per averne stoccati 88 a Pisa: ora, a fronte di una richiesta di condanna di quattro anni e dieci mesi, in abbreviato ha avuto nove mesi e dieci giorni in continuazione con le condanne precedenti. La pena più alta, due anni e otto mesi, è stata patteggiata dal ventottenne ritenuto dall’accusa uno dei più proficui "distributori" di sostanza: potrà comunque scontarli con lavori di pubblica utilità, ha stabilito il giudice.

Per gli altri rinviati a giudizio, il processo con rito ordinario inizierà il prossimo 4 dicembre davanti al giudice Mazzino Barbensi.

f. o.