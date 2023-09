I risultati della Banca di Bologna "Semestrale migliore di sempre"

di Francesco Moroni

"Il miglior semestre di sempre". Il direttore generale Alberto Ferrari lo sottolinea guardando al rapporto appena pubblicato da Banca di Bologna. I numeri lo confermano: "Chiudiamo i primi sei mesi del 2023 con un utile record di 18,9 milioni di euro – puntualizza Ferrari –. Permane su valori trascurabili il credito deteriorato netto, che si attesta allo 0.27%. I dati del Bilancio semestrale evidenziano indicatori che pongono la Banca tra gli istituti con gli indici di ‘solidità’ più elevati a livello nazionale: Cet One Ratio al 25,6% e Texas Ratio al 13.5%. Di particolare soddisfazione, inoltre, i risultati dell’attività caratteristica della banca che, nonostante il difficile contesto, registrano un incremento dei Mezzi Amministrati, cioè raccolta diretta più raccolta indiretta, del +4,8% e un incremento degli impieghi in bonis (+0,8%)". Non solo numeri, però, perché saltano all’occhio altri elementi come l’apertura di quattro nuove filiali e ulteriori assunzioni.

Ferrari, entrando più nel dettaglio, cosa racconta il report semestrale?

"Il rapporto semestrale si basa su logiche comunque molto positive, come l’azzeramento del credito deteriorato e la crescita della raccolta. E devo dire che anche gli impieghi stanno tenendo, considerato quello che stiamo osservando ormai da aprile o maggio, cioè un rallentamento della domanda di impiego. Ci sono diversi fattori come l’aumento dei tassi che non aiutano...".

Importante, tuttavia, resta il contributo per il terzo settore.

"Sì, ed è emblematico del semestre positivo. Basti pensare che per quanto riguarda il sociale, nel primo semestre del ‘23, abbiamo già raggiunto la cifra totale erogata in tutto il 2022 (600mila euro, ndr). E questo, francamente, è un dato che mi fa davvero piacere. Consideriamo di arrivare a una cifra intorno a un milione di euro in questo comparto".

È una delle vostre missioni principali?

"Sì, ovvero restituire al territorio attraverso questo tipo di progetti, che attingono al territorio stesso".

E per quanto riguarda l’apertura prevista di nuove filiali?

"Parliamo di un alto aspetto in controtendenza. La filiale, oggi, è un contenitore che sta cambiando pelle dal punto di vista del business, ma rimane ancora un presidio fondamentale per la comunità. È chiaro che poi entrano in gioco ragionamenti sul come e dove aprirle, quanti cittadini servire, e via dicendo. Ma un presidio ci deve essere sempre".

Quali sono le prospettive per l’immediato futuro, dunque?

"Questo è un semestre che tiene conto di diversi fattori, come detto anche positivi, quindi penso che alcuni indicatori rientreranno un po’ in maniera fisiologica: chiaramente la forbice si stringerà anche per la competizione nella raccolta. Poi è evidente come si discuta da tempo quando e quanto saranno profondi il rallentamento economico e la recessione che vediamo".

Il nostro territorio cosa racconta?

"Noi siamo legati a Bologna e alla provincia e siamo fortunati perché parliamo di un territorio straordinario, con imprese e famiglie uniche, ed è anche un territorio ricco con depositi e risparmi che, anche nei momenti di difficoltà, posso servire da ammortizzatore sociale".

Sensazioni positive, quindi.

"Io sono ottimista. Evito di parlare di prospettive non governabili, ma, in un contesto come quello attuale, penso che vedremo una buona seconda parte per il 2023 e anche un buon 2024".